Germania suspenda "cu titlu preventiv" vaccinarea cu AstraZeneca

"Nu exista o crestere a fenomenului de cheaguri in sange aici, in Marea Britanie"

Institutul Paul-Ehrlich, care consiliaza Guvernul Angelei Merkel, "considera ca sunt necesare (alte) examene", in urma unor cazuri in care s-au format cheaguri de sange la persoane vaccinate in Europa, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului, dupa ce alte state UE au luat deja aceasta masura.Mai multe tari, printre care Danemarca, Irlanda, Olanda, Norvegia si Italia , au anuntat suspendarea vaccinarii cu AstraZeneca pana la elucidarea tuturor suspiciunilor legate de efectele secundare ale acestui vaccin. Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat in comun de grupul farmaceutic suedezo-britanic AstraZeneca si Universitatea Oxford ar fi sigur, potrivit co-dezvoltatorului produsului.Anuntul a venit dupa ingrijorarile mari care au condus la suspendarea utilizarii serului in mai multe tari din Europa, transmite AFP.Sunt "dovezi foarte linistitoare ca nu exista o crestere a fenomenului de cheaguri de sange aici, in Marea Britanie, unde au fost administrate majoritatea dozelor de pana acum in Europa", a declarat luni la BBC, citat de agerpres.ro, profesorul Andrew Pollard, directorul Oxford Vaccine Group, care a dezvoltat vaccinul impreuna cu AstraZeneca.Profesorul Pollard a subliniat ca este important ca vaccinarea sa continue, aratand ca maladia COVID-19 prezinta un "risc enorm" pentru sanatate.