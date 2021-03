Valeriu Gheorghita sustine ca nu exista o relatie de cauzalitate intre vaccin si trombozele descoperite dupa imunizarea cu AstraZeneca

Loturi AstraZeneca, suspendate

"Empatizez intru totul cu fiecare persoana care este ingrijorata, care este preocupata in acest moment de toate informatiile care au aparut in spatiul public. Din acest motiv, noi suntem in legatura permanenta cu Agentia Nationala a Medicamentului care preia datele de la Agentia Europeana a Medicamentului.Agentie care a precizat cat se poate de clar chiar intr-un comunicat remis in cursul zilei de ieri ca la acest moment nu exista indicii care sa reflecte o relatie de cauzalitate intre vaccin/vaccinare si aparitia acelor evenimente trombo-embolice fatale. Din acest punct de vedere, frecventa acestor evenimente este similara cu cea regasita in randul populatiei generale nevaccinate", a declarat Valeriu Gheorghita, vineri seara, la TVR.El a precizat ca au fost analizate cele doua loturi de ser produs de AstraZeneca - cel din Austria si cel din Italia, care s-a regasit si in Romania - iar analizele au aratat ca nu sunt probleme din punctul de vedere al calitatii vaccinului. Romania a carantinat temporar doze "ca masura de maxima precautie" in asteptarea deciziilor de la Agetia Europeana a Medicamentului, a sustinut el. Nu s-au gasit probleme. Practic, avand aceste cazuri care au dezvoltat evenimente trombo-embolice intr-o perioada relativ scurta de timp la vaccinare, de circa 10 zile, a fost ridicata aceasta suspiciune de relatie de cauzalitate cu vaccinarea, in absenta altor dovezi, pentru ca la acel moment nu au existat alte explicatii care sa justifice instalarea acelor evenimente, drept pentru care fiecare tara a decis sa ia o anumita atitudine fata de acea situatie cu care se confrunta. (...)Nu sunt indicii la acest moment ca vaccinarea creste riscul acestor evenimente trombotice, trombo-embolice, embolie pulmonara, atata timp cat aceste evenimente sunt similare ca frecventa cu cele raportate in randul populatiei generale nevaccinate", a mai declarat coordonatorul campaniei nationale de vaccinare.Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat joi seara ca peste 77.000 de doze de vaccin din lotul AstraZeneca oprit de la utilizare in Italia au fost folosite deja in Romania, fiind ramase peste 4.200 de doze."Ca masura de extrema precautie s-a hotarat carantinarea temporara a dozelor ramase pana la finalizarea evaluarii Agentiei Europene a Medicamentului", arata CNCAV.Premierul Florin Citu a afirmat ca decizia a fost luata din precautie.