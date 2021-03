Medicul Gheorghita nu recomanda tratament anticoagulant preventiv persoanelor care se vaccineaza cu serul AstraZeneca

Notificari pentru cei aflati in asteptare

Gheorghita afirma ca lotul care a fost retras temporar de la vaccinare va ajunge, cel mai probabil, saptamana viitoare in centrele de imunizare. El nu recomanda celor care se vaccineaza cu AstraZeneca tratament anticoagulant preventiv."A fost astazi luata decizia de suspendare a carantinarii, nu-si mai avea niciun rost din moment ce AEM a specificat clar ca nu este o problema legata de lot. (...) El se gaseste in momentul de fata stocat la nivelul Directiilor de Sanatate Publica avand in vedere ca centrele de vaccinare sunt aprovizionate, probabil ca de saptamana urmatoare el va fi distribuit catre centrele de vaccinare", a declarat Valeriu Gheorghita, vineri seara, la Digi 24.Conform acestuia, in ultimele 24 de ore, 12.500 de persoane au anulat programarea pentru imunizarea cu serul AstraZeneca, dar, pe de alta parte, 14.000 de alte persoane s-au programat in centrele care administreaza acest ser.Gheorghita a precizat ca pe locurile pe care au fost anulate programarile, se vor face notificari pentru cei aflati in asteptare."Eu sunt convins ca exista o indoiala si poate un grad de neincredere fata de siguranta acestui tip de vaccin , dar eu cred ca printr-o informare si comunicare a beneficiilor, a riscurilor, putem sa crestem treptat increderea in acest tip de vaccin pentru ca trebuie sa luam in calcul datele stiintifice care arata sa este sigur si eficient", a adaugat medicul.Acesta a aratat ca nu recomanda celor care se vor imuniza cu serul produs de AstraZeneca sa ia preventiv un tratament anticoagulant, aratand ca, potrivit Agentiei Europene a Medicamentului, au fost semnalate 13 cazuri tromboza venoasa de sinus cerebral din 20 de milioane de persoane vaccinate si este "aproape imposibil de facut o legatura intre vaccin/vaccinare si aparitia acestor fenomene extrem de rare".