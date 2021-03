Medicul Gindrovel Dumitra: "Nu avem motive de teama pentru a continua vaccinarea cu AstraZeneca"

"Daca s-ar fi intamplat fara vaccinare, erau lucruri naturale"

Suspendarea lotului AstraZeneca

Pacientii cu afectiuni cu risc de tromboza

"Nu avem motive de teama in acest moment pentru a continua vaccinarea cu celelalte loturi, respectiv cu celelalte vaccinuri, motiv pentru care, din punctul meu de vedere, este important sa intelegem ca trebuie sa mergem inainte. (...) Acest vaccin nu previne in niciun fel nici accidentele rutiere, nu previne nici apendicita acuta, nu previne nici infarctul miocardic, nu previne niciun alt eveniment care oricum s-ar fi intamplat", afirma Dumitra."Atunci cand constati ca exista ceva in populatie, ca exista macar o suspiciune - si in acest moment discutam doar de patru decese, daca nu ma insel, la nivel european, care s-au intamplat dupa vaccinare fara sa fie dovedita, pana in acest moment relatia de cauzalitate si mai existau, cel putin pana alaltaieri, 22 de situatii in care au aparut tromboze dupa vaccinare - ei bine, cata vreme aceste evenimente se incadreaza in frecventa de aparitie, in rata de aparitie obisnuita, teoretic nu trebuie sa fie niciun fel de motiv de ingrijorare si am sa va explic si de ce.In momentul in care vaccinezi un numar mare de persoane intr-o unitate scurta de timp - haideti sa luam o comparatie la noi, in Romania noi avem in acest moment aproximativ 40-50 000 vaccinate in fiecare zi, va dati seama ca intr-o saptamana vaccinam 300 - 350.000 de persoane, adica populatia orasului Craiova - ei bine, este imposibil ca in toata populatia orasului Craiova, intr-o saptamana, sa nu apara un accident vascular cerebral, sa nu apara un infarct miocardic, sa nu apara o tromboza.Daca acest lucru s-ar fi intamplat in mod obisnuit, fara sa existe vaccinare, sigur ca lucrurile erau naturale, asa s-a intamplat! Dar in momentul in care exista aceasta vaccinare facuta anterior, suspiciune in randul populatiei este destul de inalta, dar, repet, fara sa existe niciun fel de legatura", a declarat Gindrovel Dumitra pentru News.ro.El a precizat ca ar trebui sa fie "ridicate" suspiciuni in momentul in care in randul populatiei rata de aparitie a unor cazuri precum infarct, AVC sau tromboze ar fi mai ridicata decat in mod obisnuit, fapt care nu se intampla in acest moment.Dumitra a explicat ca deciziile luate cu privire a suspendarea vaccinarii cu serul din anumite loturi au fost luate in baza principiului "maximei precautii" dupa care functioneaza medicina, principiu conform caruia, pana la demonstrarea faptului ca nu exista nicio legatura intre vaccin si evenimentele aparute la unele persoane, loturile sunt puse "in repaus".Gindrovel Dumitra a marturisit ca l-au sunat pacienti care s-au vaccinat cu ser din acest lot si care l-au intrebat daca ar trebui sa fie ingrijorati, iar mesajul sau a fost ca nu au motive de ingrijorare."Cu siguranta nu avem motive de teama in acest moment pentru a continua vaccinarea cu celelalte loturi respectiv cu celelalte vaccinuri, motiv pentru care, din punctul meu de vedere, este important sa intelegem ca trebuie sa mergem inainte", a adaugat medicul.Intrebat cum trebuie sa reactioneze cei care sufera de afectiuni cu risc de tromboza, Dumitra a explicat ca riscul in cazul acestor persoane este acelasi ca atunci cand iau un antitermic sau un analgezic."Riscul, fara discutie, exista, nimeni nu poate sa spuna ca nu exista un risc in populatia respectiva, mai ales cei care au diverse afectiuni pro-coagulante (...) dar, dupa cum spuneam, in Romania se administreaza in fiecare zi 50.000 de doze. Nu am avut astfel de evenimente, asta pe de o parte.Pe de alta parte, un element foarte important este faptul ca din 70.000 de doze administrate pana in acest moment din acest lot, in Romania nu s-a intamplat niciun eveniment. Eu nu ma astept sa se intample in continuare, ma astept sa se intample acele evenimente care nu reprezinta cauza-efect, ci evenimente coincidentale.In momentul in care vaccinam un numar mare de persoane este imposibil sa prevezi sau sa previi... acest vaccin nu previne in niciun fel nici accidentele rutiere, nu previne nici apendicita acuta, nu previne nici infarctul miocardic, nu previne niciun alt eveniment care oricum s-ar fi intamplat", a adaugat medicul.In ceea ce priveste decizia unora dintre cei programati la vaccinare de a renunta la imunizare, Gindrovel Dumitra a explica ca e normal sa existe o reactie, dar, prin comunicare "trebuie sa mergem mai departe" si trebuie asteptate deciziile Agentiei Europene a Medicamentului care poate oferi garantii de securitate cu privire la aceste vaccinuri.