Medicul Beatrice Mahler sustine ca nu exista date stiintifice care sa faca legatura intre tromboza si administrarea unui vaccin

Suspendarea unor loturi de vaccin

Suspendarea vaccinarii cu AstraZeneca in Europa

"Pana in acest moment, din datele stiintifice care sunt publicate, nu exista nici macar o singura dovada de tromboza indusa de vaccin. Noi cred ca ar trebui sa mergem mai departe de acest aspect si sa stim ce se intampla de fapt intr-o tromboza a vaselor atunci cand sangele se coaguleaza in vase. Si sa nu uitam ca riscurile care duc la coagularea sangelui in vase tin de patologiile pe care le are pacientul sau de scaderea unbor factori care ne protejeaza impotroiva acestor tromboze.Nu avem date suficiente despre cazurile care au avut astfel de evenimente nefericite si cu siguranta trebuie facute publice aceste date pentru a avea informatii transparente si corecte. Insa din informatiile pe care le avem pana acum si din recomandarile Agentiei Europene (a Medicamentului - n.r.) nu avem date stiintifice care sa faca legatura intre tromboza si administrarea unui vaccin", a declarat doctorul Beatrice Mahler marti, la Digi24 Vineri, 12 martie, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita , a anuntat ca la acest moment nu sunt indicii care sa arate ca exista o legatura intre aparitia unor "evenimente trombotice" si administrarea acestui ser. El sustine ca "nu s-au gasit probleme" la loturile de ser AstraZeneca, iar suspendarea inocularii unor loturi a fost facuta ca masura de precautie, de fiecare tara.Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat joi seara ca peste 77.000 de doze de vaccin din lotul AstraZeneca oprit de la utilizare in Italia au fost folosite deja in Romania, fiind ramase peste 4.200 de doze."Ca masura de extrema precautie s-a hotarat carantinarea temporara a dozelor ramase pana la finalizarea evaluarii Agentiei Europene a Medicamentului", arata CNCAV.Premierul Florin Citu a afirmat ca decizia a fost luata din precautie.Regiunea Piemont din Italia a suspendat luni, 15 martie, inca un loc din vaccinurile AstraZeneca - ABV 5811 , dupa ce facuse acest lucru cu un alt lot. La fel ca precedentul, si acest lot a ajuns in Romania fiind administrat deja in mai multe centre de vaccinare.Franta, Germania, Spania si Italia au suspendat luni utilizarea vaccinului impotriva covid-19 AstraZeneca-Oxford, in asteptarea unui aviz al Agentiei Europene a Medicamentului (EMA).