Ministerul Sanatatii, despre vaccinul AstraZeneca: Este sigur si eficient. Incurajam persoanele vaccinate sa raporteze orice efecte secundare

"Tarile care au oprit vaccinarea asteptand verdictul EMA isi revizuiesc deja deciziile in urma acestui anunt. Intelegem ingrijorarile romanilor si vom continua sa comunicam transparent orice informatii actualizate despre acest subiect", a transmis, joi seara, Ministerul Sanatatii.Sursa citata a pecizat ca, pana in 18 martie, peste 400 de milioane de doze de vaccinuri anti COVID-19 au fost administrate de la inceputul pandemiei."Pana in prezent, niciun caz de deces nu a fost dovedit ca fiind cauzat de vaccinurile anti COVID-19. In acest moment de crestere a cazurilor de infectare cu COVID-19, este mai important ca oricand sa continuam campania de vaccinare, astfel incat sa putem salva vieti si sa oprim pandemia. Alaturi de monitorizarile realizate de Agentia Europeana a Medicamentului si Organizatia Mondiala a Sanatatii, Romania are un mecanism propriu de monitorizare si investigare a efectelor adverse care pot aparea dupa primirea oricarui vaccin.Orice reactii ingrijoratoare la vaccinare sunt raportate si atent monitorizate in comun de catre Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania si Institutul National de Sanatate Publica. Incurajam persoanele vaccinate sa raporteze orice efecte secundare si simptome neasteptate folosind pagina https://covid19.anm.ro.", a mai transmis MInisterul Sanatatii.Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) stabileste ca beneficiile vaccinului AstraZeneca-Oxford sunt mai mari decat riscurile , insa continua sa studieze legatura intre vaccin si formarea unor cheaguri de sange la persoane vaccinate cu acest vaccin.