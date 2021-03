O noua transa de vaccin AstraZeneca, de peste 43.000 de doze, va ajunge in tara vineri

Cum au comunicat autoritatile pe criza provocata de vaccinul AstraZeneca: "Au transmis mesaje nesigure si confuze"

"43.200 doze de vaccin AstraZeneca vor ajunge maine, 19 martie a.c., la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino". Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse in Bucuresti pe cale terestra", a transmis, joi, CNCAV.Dozele vor fi depozitate la Centrul National de Stocare, iar in perioada urmatoare vor fi distribuite in centrele regionale existente la nivel national. Centrul National de Stocare a vaccinurilor impotriva COVID-19 din cadrul Institutului "Cantacuzino" este complet autorizat si avizat de catre Autoritatea Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR), autoritatea nationala care are competenta in domeniul medicamentului de uz uman.Ca urmare a primirii autorizatiei din partea ANMDMR, Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" poate desfasura, in calitate de distribuitor angro, operatiuni de detinere, custodie si livrare pentru medicamente carora li se impun criterii suplimentare de tipul: produse in acord cu art. 806 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata: medicamente imunologice, respectiv produse cu distributie in lantul rece (care necesita manipulare la temperaturi scazute).In 8 martie, in urma recomandarilor Grupului Stiintific si Medical din cadrul Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, a Ministerului Sanatatii si a Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR), s-a luat decizia renuntarii la limita de varsta pentru administrarea vaccinului produs de compania AstraZeneca.Incepand din 15 martie, au fost operationalizate listele de asteptare pentru programarea la vaccinare impotriva COVID-19, atat in centrele de vaccinare deja existente, cat si cele care vor fi operationalizate in luna aprilie. Dupa epuizarea sloturilor disponibile din centrele de vaccinare, se activeaza lista de asteptare.Notificarea persoanelor aflate pe lista de asteptare se va realiza in functie de categoriile de vaccinare stabilite ca prioritare, conform Strategiei nationale de vaccinare, si ordinea cronologica de inscriere, dupa cum urmeaza:- persoanele din categoria 2a (populatia de risc), cu varsta peste 65 de ani sau cu boli cronice;- persoanele din categoria 2b (lucratori din domenii esentiale);- persoanele eligibile pentru etapa a III-a de vaccinare (populatia generala).Beneficiarul va avea posibilitatea sa se programeze la vaccinare, iar daca nu exista locuri disponibile in centrul ales, poate opta pentru inscrierea pe lista de asteptare aferenta centrului respectiv. Ulterior, locurile libere dintr-un anumit centru de vaccinare vor fi disponibile doar pentru persoanele inscrise in lista deschisa pentru acel centru, cu respectarea prioritizarii: 75% persoane din cadrul populatiei cu risc si 25% lucratori din domenii esentiale, iar in centrele in care raman locuri libere vor putea sa se programeze persoanele din etapa a III-a. Comunicarea autoritatilor romane pe marginea vaccinarii cu serul AstraZeneca si a deciziei de a continua imunizarea pana la o decizie ferma a Agentiei Europene a Medicamentului a fost haotica, nesigura si a indus in eroare publicul, spun reprezentantii societatii civile.