Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda in continuare imunizarea cu AstraZeneca

Cele mai recente recomandari din partea organismului global de sanatate publica vin dupa ce o serie de tari europene au anuntat ca vor suspenda utilizarea vaccinului din cauza ingrijorarii ca ar putea fi legat de cazurile raportate de aparisie a unor cheaguri de sange la persoane vaccinate.Comitetul consultativ al OMS pentru siguranta vaccinurilor a examinat datele disponibile cu privire la vaccin.Miercuri, OMS a emis un comunicat in care afirma ca "vaccinarea impotriva Covid-19 nu va reduce bolile sau decesele din alte cauze"."Se stie ca evenimentele tromboembolice apar frecvent. Tromboembolismul venos este a treia cea mai frecventa boala cardiovasculara la nivel global ", afirma OMS.Potrivit organizatiei, desi este o procedura de rutina pentru tari sa semnaleze potentiale evenimente adverse dupa imunizare, in special in campaniile de vaccinare in masa, "acest lucru nu inseamna neaparat ca evenimentele sunt legate de vaccinarea in sine".Cu toate acestea, "este o buna practica sa le cercetam. De asemenea, arata ca sistemul de supraveghere functioneaza si ca exista controale eficiente".OMS este in legatura permanenta cu Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) si cu autoritatile de reglementare din intreaga lume pentru cele mai recente informatii despre siguranta vaccinului Covid-19, a adaugat comunicatul.OMS arata ca va comunica imediat concluziile catre public odata ce evaluarea sa va fi finalizata."In acest moment, OMS considera ca beneficiile vaccinului AstraZeneca depasesc riscurile sale si recomanda continuarea vaccinarilor", adauga comunicatul.Suedia, Lituania si Letonia au devenit marti ultimele tari care au suspendat utilizarea vaccinului Oxford-AstraZeneca din cauza ingrijorarilor lor privind cheagurile de sange, urmand exemplul Germaniei, Frantei, Spaniei, Italiei si Irlandei, printre alte natiuni europene.Peste o duzina de tari europene au intrerupt temporar utilizarea vaccinului.Emer Cooke, directorul executiv al EMA, a declarat marti, intr-un briefing de presa, ca evaluarea sigurantei vaccinului este "un proces continuu", dar a spus ca intr-un program de vaccinare in masa a milioane de oameni nu este un fapt neasteptat sa primeasca unele rapoarte despre evenimente adverse.Expertii reuniti de EMA au fost insarcinati, a spus Cook, sa decida daca exista o legatura de cauzalitate intre cateva evenimente adverse care implica cheaguri de sange si vaccin."Acest lucru necesita o analiza foarte detaliata a tuturor datelor", a spus Cooke."In prezent, nu exista niciun indiciu ca vaccinarea a provocat aceste evenimente", a reiterat ea, adaugand ca beneficiile cruciale pentru sanatate ale programului de vaccinare si vaccinul AstraZeneca in cadrul acestuia continua sa depaseasca riscurile."Mii de oameni mor in fiecare zi in intreaga UE ... acestea sunt evenimente tromboembolice foarte rare."O concluzie a evaluarii EMA este asteptata joi.Strategia acestor tari din UE a descumpanit expertii din domeniul sanatatii si a determinat ingrijorarea ca aceste masuri ar putea afecta increderea in vaccin si ar putea incetini un program de imunizare deja lent in blocul comunitar, in timp ce multe tari inregistreaza o crestere a numarului de infectii din cauza unor variante noi de coronavirus.Unii analisti s-au intrebat daca decizia are o dimensiune politica, avand in vedere indoielile anterioare cu privire la datele studiilor AstraZeneca, eficacitatea la varsta de peste 65 de ani (s-a dovedit in diferite studii ca este extrem de eficace in reducerea cazurilor de Covid-19, a spitalizarilor si deceselor) si a disputelor referitoare la aprovizionarea cu vaccin.Nu toate tarile europene au incetat sa foloseasca vaccinurile. Belgia, Polonia si Republica Ceha au spus ca vor continua sa foloseasca vaccinul, afirmand ca beneficiile depasesc riscurile. Belgia a mers mai departe, ministrul Sanatatii spunand ca intreruperea programului de imunizare ar fi "iresponsabila".AstraZeneca si-a aparat cu fermitate vaccinul, declarand duminica ca numarul de cazuri de aparitie a unor cheaguri de sange dupa vaccinare a fost mai mic decat s-ar putea astepta sa apara in mod natural.