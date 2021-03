Prima reactie a OMS dupa ce mai multe tari din Europa au suspendat vaccinarea cu serul AstraZeneca: "Nu exista niciun motiv sa nu se utilizeze"

Mesajul vine dupa ce vaccinarea cu acest ser a fost suspendata in mai multe tari din Europa, ca masura de precautie, relateaza Le Figaro "Da, ar trebui sa folosim in continuare vaccinul AstraZeneca. Nu exista niciun motiv ca sa nu-l folosim", a declarat Margaret Harris, purtator de cuvant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, vineri, in cadrul unui briefing de presa al ONU la Geneva.Danemarca, Islanda si Norvegia au anuntat joi, 12 martie, suspendarea injectiilor cu vaccinul AstraZeneca impotriva Covid-19, invocand principiul "precautiei". Bulgaria le-a urmat vineri. Agentia Nationala de Sanatate Daneza, prima care a anuntat decizia, a cerut prudenta in fata "cazurilor grave de cheaguri de sange la persoanele vaccinate", desi "in prezent" nu a fost stabilita o legatura intre vaccin si cheaguri de sange.La inceputul saptamanii, Austria a incetat sa mai administreze un lot din aceste vaccinuri dupa moartea unei asistente de 49 de ani in urma "tulburarilor grave de sangerare" la cateva zile dupa vaccinare. Laboratorul anglo-suedez si guvernul britanic au reactionat joi pentru a apara un vaccin "sigur" si "eficient".La randul ei, purtatoarea de cuvant al OMS, a subliniat ca expertii organizatiei analizeaza informatiile despre formarea cheagurilor de sange, dar a mentionat ca, pentru moment, nu a fost stabilita nicio legatura cauza si efect. "Orice alerta de securitate trebuie investigata", a spus ea. "Inca trebuie sa ne asiguram ca studiem toate alertele de siguranta atunci cand distribuim vaccinuri si trebuie sa le examinam, dar nu exista nicio indicatie de a nu-l utiliza", a adaugat ea.Agentia italiana a medicamentului (AIFA) a anuntat joi, 11 martie, ca interzice folosirea unui lot de vaccin impotriva COVID-19 AstraZeneca-Oxford , dupa ce a fost informata cu privire la efecte secundare grave, relateaza Reuters.Aceasta masura este luata cu titlu de precautie, in contextul in care nu s-a stabilit, pentru moment, vreo legatura intre vaccinarea cu vaccin din acest lot si aparitia simptomelor respective, precizeaza Aifa.Agentia anunta ca procedeaza la efectuarea tutror verificarilor necesare.Lotul vizat este lotul ABV2856.