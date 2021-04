Ce optiuni au romanii care refuza sa faca rapelul cu vaccinul AstraZeneca de teama unor reactii adverse grave

Ce optiuni au acesti oameni, care refuza cu desavarsirecu vaccinul AstraZeneca, ne-a explicat doctorul Adrian Marinescu, medic infectionist, director medical al Institutului "Matei Bals" din Bucuresti "Din pacate nu. Dupa parerea mea, daca nu vor sa faca rapelul, vor ramane cu o singura doza. In situatia in care au trecut prin infectie, nu e o problema. Pot foarte bine sa aiba un titlu de anticorpi care sa fie protector. Daca nu, sigur vor avea un raspuns imun mai scazut decat ar fi putut obtine in mod normal si cu a doua doza. Deci trebuie sa se gandeasca foarte bine, dupa parerea mea, mai ales cei vulnerabili.Legat de Astra Zeneca ne aducem aminte ca la inceput, aceasta a fost discutia, cei care au peste 65 de ani nu se vaccineaza, nefiind suficient de multe date. Ulterior s-a revenit si acum poate fi facuta vaccinarea si la aceasta categorie de varsta. Dar de aici si pana la momentul la care tanarul sa nu doreasca sa vina la rapel, neavand nicio sustinere stiintifica ca e vreo problema, cred ca e distanta mare", a explicat medicul Adrian Marinescu."Teoretic da, dar nu uitati ca este o campanie de vaccinare care trebuie sa se desfasoare intr-un timp rezonabil. Pentru a fi intr-adevar eficienta, trebuie sa avem o imunizare la nivel de masa. Daca mergi pe principiu ca ne vaccinam mai tarziu, nu vom atinge acest nivel. Trebuie sa ne gandim la nivel national, nu sa gandim individual. In momentul de fata trebuie sa ne concentram pe actuala campanie de vaccinare, nu m-as gandi ce va fi in viitor. Ma intereseaza sa imunizez cat mai mult acum, daca vreau sa inchid pandemia. Nu exista alta varianta. Cine s-a vaccinat cu AstraZeneca va face rapelul la fel", a explicat medicul Adrian Marinescu.Medicul Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina a explicat pentru ziare.com faptul ca in acest moment nu exista date care sa sustina administrarea unei a doua doze de vaccin, diferita de prima."Asadar, o persoana care decide sa se vaccineze poate sa opteze pentru unul dintre vaccinuri, in momentul programarii in platforma, si apoi va primi ambele doze din acelasi tip de vaccin", a precizat medicul.Oricum, sustine medicul Marius Geanta, Comitetul pentru Siguranta al Agentiei Europene a Medicamentului recomanda ca, inainte de vaccinare, sa fie evaluat raportul risc/beneficiu la nivel individual pentru persoanele care au un risc crescut de evenimente trombo-embolice (cum ar fi persoanele care iau medicamente contraceptive, cele care au boli autoimune sau care au avut in trecut suferinte tromboembolice). Aceasta recomandare va fi discutata in perioada urmatoare de catre Agentia Europeana a Medicamentului, care va decide si actualizarea prospectului vaccinului pentru a include aceste elemente."Persoanele care se vaccineaza cu Oxford/AstraZeneca trebuie sa fie informate cu privire la riscul aparitiei acestor fenomene foarte rare si, in cazul in care prezinta simptome in primele 7-14 zile dupa vaccinare, trebuie sa se adreseze imediat medicului. Aceste simptome pot fi (fara a se limita la): durere de cap, sangerari care nu se opresc, dificultati in respiratie, durere in piept, dureri abdominale care persista", a explicat doctorul Marius Geanta.Este deja de notorietate faptul ca reprezentantii Comitetului pentru Siguranta al Agentiei Europene a Medicamentului afirma ca beneficiile vaccinarii pentru prevenire Covid-19, incluzand formele grave si spitalizarile, depasesc riscurile."Comitetul pentru Siguranta al Agentiei Europene a Medicamentului a comunicat ca la acest moment sunt insuficiente dovezile care sa sustina asocierea dintre vaccinul Oxford/AstraZeneca si cresterea riscului de evenimente embolice si trombotice, in general", a potrivit medicului Marius Geanta.Este de asteptat ca, saptamana viitoare, acelasi for sa propuna o actualizare a prospectului vaccinului, in contextul semnalului de alarma ridicat de aparitia unor fenomene de coagulare rare, posibil corelate cu administrarea vaccinului."Aceste boli rare fac parte din grupul larg al trombozelor, dar sunt diferite din punct de vedere al modalitatii in care apar si se dezvolta, iar printre acestea se numara: coagularea intravasculara diseminata, dar si tromboza venoasa localizata la nivelul creierului sau la nivelul abdomenului (asociata cu scaderea numarului trombocitelor). Aceasta corelatie va fi investigata in perioada urmatoare pentru a identifica in ce masura relatia cauza-efect poate sau nu sa fie sustinuta prin date stiintifice", a mai spus medicul Marius Geanta.Nu exista la acest moment informatii oficiale actualizate cu privire la numarul romanilor care au decis sa renunte la rapelul cu vaccinul AstraZeneca.