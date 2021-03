Patru tari din Europa nu opresc vaccinarea cu AstraZeneca. Ce motive invoca

Cu toate acestea, patru tari europene, mai exact Franta, Spania, Germania si Marea Britanie, au transmis ferm ca nu opresc vaccinarea, asa cum a recomandat Agentia Europeana a Medicamentului.Primele suspiciuni au aparut la lotul 5300, din care nu au ajuns doze in Romania. Este cel de la care au pornit verificarile in Austria si Danemarca, acolo unde doi oameni diagnosticati cu tromboza multipla au murit.Italia a tras un semnal de alarma in urma temerilor privind posibile formari de cheaguri de sange, dupa decesul a doi barbati din Sicilia, care au fost vaccinati recent cu acest ser.Este vorba de un lot diferit, 2856. Potrivit unei surse citate de Reuters, un ofiter al Marinei italiene, in varsta de 43 de ani, a decedat saptamana aceasta, a doua zi dupa vaccin. Cauza probabila a decesului a fost un atac de cord. Celalalt barbat, un politist in varsta de 50 de ani, a murit la 12 zile dupa vaccin. Presa locala scrie ca s-ar fi simtit rau in primele 24 de ore dupa vaccin si nu si-a mai revenit.Autoritatile de la noi au confirmat vineri seara ca doze din acest lot, 2.856, au ajuns si in Romania, scrie site-ul stirileprotv.ro "Am constatat ca lotul din Italia este acelasi pe care l-am receptionat in Romania. Chiar a fost prima transa in Romania. Concluzia unanima a fost aceea de a carantina temporar, ca masura de maxima precautie, tocmai pentru a nu exista in randul oamenilor nici cel mai mic dubiu ca se folosesc vaccinuri care nu ar fi sigure. Impactul asupra vaccinarii este unul mic", a declarat Valeriu Gheorghita , coordonatorul campaniei de vaccinare.Franta, Germania si Spania au decis sa continue imunizarea fara nicio schimbare. Atat Franta, cat si Spania fac vaccinari inclusiv cu ser din lotul 5.300. Marea Britanie procedeaza la fel. "Nu ar trebui sa fie deloc ingrijorati in acest moment. Am administrat 11 milioane de doze de vaccin AstraZeneca", este de parere Anthony Harnden, vicepresedinte al Comitetului mixt pentru vaccinare si imunizare Marea Britanie.