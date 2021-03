Peste 54.000 de persoane s-au vaccinat in ultimele 24 de ore. Doar 6.500 de romani s-au imunizat cu AstraZeneca

CNCAV arata ca 40.983 de persoane au fost vaccinate cu prima doza, iar doza a doua au primit-o 13.298 de persoane.Pana in prezent, de la debutul campaniei de vaccinare, pe 27 decembrie 2020, au fost administrate 2.324.405 de doze unui numar de 1.572.465 de persoane, dintre care 820.525 cu o doza, iar 751.940 si cu doza a doua. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 234 de reactii adverse, 5 de tip local si 229 de tip general. De la inceputul imunizarii, s-au inregistrat 7.829 de reactii adverse la vaccinurile Pfizer, Moderna si AstraZeneca Conform sursei citate, 79 de reactii adverse sunt in curs de investigare.