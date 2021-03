Raed Arafat, despre vaccinul AstraZeneca: "Trebuie sa vedem care sunt concluziile expertilor si ce vor zice despre aceste loturi"

Recomandare de vaccinare

Cresterea numarului de cazuri

"Fara discutie, mai ales daca ele (n.r. - discutiile referitoare la scandalul AstraZeneca) sunt discutii agravate de oameni care nu sunt experti in domeniu si care pot sa raspandeasca idei gresite. Trebuie sa vedem care sunt concluziile expertilor si ce vor zice despre aceste loturi si despre acest tip de vaccin", a declarat Raed Arafat.Arafat a mai spus, referitor la cresterea numarului de cazuri noi si a persoanelor internate la ATI, ca nu sunt suficient de multe persoane vaccinate astfel incat sa se poata observa o diferenta."In acest moment nu avem un numar suficient de persoane vaccinate ca sa limiteze raspandirea si vedem ca nu doar Romania este in aceasta situatie", a mai spus Raed Arafat.Secretarul de stat a mai spus ca le recomanda oamenilor sa se programeze la vaccinare, indiferent daca vor primi serul AstraZeneca sau altul."Faptul ca se vaccineaza cu un vaccin inseamna ca nu exista niciun semnal de alarma. Daca apare ceva, ati vazut ca se opreste imediat. Pentru un singur caz ati vazut ca se opreste un lot intreg si se investigheaza. Asa ca sfatul meu este sa se programeze mai departe si nu se vor vaccina cu un lot sau cu un vaccin asupra caruia exista dubii", a mai spus Raed Arafat.Referitor la predictiile expertilor pentru urmatoarea perioada, legata de cresterea cazurilor Raed Arafat a declarat ca exista "o crestere clara"."Toate incidentele ne arata o crestere clara. Sunt zone care sunt cu cresteri mai mari, dar noi ce incercam sa facem, si masurile oricat de simple sau exagerate pentru altii, sunt luate ca sa incercam sa stopam raspandirea. Deci in acest moment tendinta este de crestere, nu mai este de platou sau de scadere", a mai declarat Raed Arafat.El a mai spus ca dureaza circa 14 zile de la adoptarea unor masuri pentru a se observa efectele si ca mai exista un factor agravant, si anume tulpina britanica.Arafat a mai declarat ca nu exclude posibilitatea ca in urmatoarea perioada sa ajungem la 10.000 de cazuri zilnice. "Speranta este sa nu se ajunga la masuri similare cu anul trecut de sarbatorile pascale. Este cert ca nu doreste nimeni sa limiteze drepturile la activitatea religioasa. Noi speram ca atunci sa fie o situatie controlabila. Aceste lucruri se fac cu cat te apropii de momentul respectiv. Nimeni nu e clarvazator sa spuna acum ce se va intampla peste doua luni", a mai spus Raed Arafat. Referitor la pasaportul de vaccinare , Raed Arafat a spus ca trebuie sa fie evitata discriminarea, dar ca sunt tari care vor sa faca asta, in raport cu decizia de a se mai aplica sau nu carantinarea sau testarea la intrarea intr-un stat.