Persoanele care s-au vaccinat cu AstraZeneca pot face rapelul cu alt vaccin impotriva Covid-19? Raspunsul autoritatilor romane

Dozele cu probleme folosite in Romania

Autoritatile subliniaza ca persoanele care au primit prima doza din vaccinul AstraZeneca pot continua cu rapelul cu acelasi vaccin, pentru ca din informatiile de pana acum nu exista motive de natura stiintifica sau reglementare care sa puna la indoiala utilizarea vaccinului in continuare, iar decizia de carantinare a lotului ABV 2856 a fost luata ca o masura de precautie extrema, noteaza HotNews.ro Comitetul national pentru vaccinarea anti-COVID informeaza ca in ultimele 24 de ore au fost administrate 49.386 doze de vaccin, dintre care 39.991 - Pfizer, 5.847 - AstraZeneca si 3.548 - Moderna, potrivit datelor puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor.Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat joi seara ca peste 77.000 de doze de vaccin din lotul AstraZeneca oprit de la utilizare in Italia au fost folosite deja in Romania, fiind ramase peste 4.200 de doze. "Ca masura de extrema precautie s-a hotarat carantinarea temporara a dozelor ramase pana la finalizarea evaluarii Agentiei Europene a Medicamentului", arata CNCAV. Premierul Florin Citu a afirmat ca decizia a fost luata din precautie.Aproximativ 9.000 de persoane programate pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca s-au retras in prima parte a zilei de vineri, a transmis Grupul de Comunicare Strategica, precizand ca au mai existat situatii in care persoane programate la vaccinare au renuntat sau au amanat si in cazul celorlalte tipuri de vaccin anti-COVID.