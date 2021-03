Romania continua vaccinarea cu serul AstraZeneca: "Tulburarile de coagulare au diferite cauze si pot aparea independent de administrarea vaccinului"

S-a hotarat, astfel, continuarea campaniei de vaccinare in Romania cu toate vaccinurile impotriva COVID-19, autorizate in momentul de fata la nivel european, inclusiv AstraZeneca.In cadrul sedintei s-au analizat evenimentele inregistrate la nivel european legate de vaccinul produs de compania AstraZeneca, ca urmare a raportarii cazurilor cu tulburari de coagulare la persoane imunizate cu acest tip de vaccin.In urma analizarii rapoartelor de reactii adverse inregistrate in Romania, a motivarii deciziilor celorlalte tari, a evenimentelor raportate la nivel international, dar si a recomandarilor autoritatii de reglementare de la nivel european, Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), reprezentantii din cadrul institutiilor mai sus mentionate au decis continuarea campaniei de vaccinare in Romania cu toate vaccinurile impotriva COVID-19, autorizate in momentul de fata la nivel european", se precizaza intr-un comunicat al CNCAV.Pana la finalizarea evaluarii cazurilor semnalate de tulburari de coagulare a sangelui de catre Comitetul de farmacovigilenta al Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), PRAC(Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) si emiterea unei recomandari in cadrulintalnirii extraordinare care va avea loc joi, 18 martie a.c., EMA recomanda continuarea vaccinarii, subliniind ca beneficiile vaccinarii in prevenirea formelor grave de COVID-19 si deces depasesc riscul aparitiei de reactii adverse."Cazurile de tulburari de coagulare au aparut la un numar redus de pacienti vaccinati, fara sa depaseasca frecventa raportata in populatia generala nevaccinata. Trebuie avut in vedere ca aceste tulburari au diferite cauze si pot aparea independent de administrarea vaccinului. In prezent, expertii de la nivel european analizeaza cu maxima rigurozitate toate datele disponibile pentru a stabili daca exista o relatie de cauzalitate intre administrarea vaccinului si aceste evenimente Vaccinarea ramane solutia sigura si eficienta pentru invingerea pandemiei COVID-19 , iar vaccinurile utilizate in Romania sunt autorizate de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), cel mai riguros for decizional, care reuneste experti la nivel european. Recomandam raportarea oricarei reactii adverse suspectate atat de catre profesionisti cat si de catre pacienti. CNCAV asigura populatia de transparenta completa si responsabilitate deplina in comunicarea cu celeritate a tuturor informatiilor de interes, astfel incat procesul de vaccinare sa se realizeze intr-un mediu favorabil si sigur pentru toate persoanele care doresc sa se imunizeze impotriva COVID-19", se mai sustine in comunicat.Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) va avea joi o reuniune speciala pentru a decide daca sunt "necesare" masuri cu privire la subiectul vaccinului de la AstraZeneca contra COVID-19. Agentia estimeaza ca avantajele vaccinului depasesc riscurile, potrivit AFP. Patru tari europene, Franta, Germania, Italia si Spania, au anuntat luni suspendarea procesului de vaccinare cu serul AstraZeneca.