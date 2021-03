Spania a majorat la 65 de ani varsta maxima pentru vaccinul AstraZeneca

Spania reia vaccinarile cu AstraZeneca

Multi europeni, foarte sceptici

"Limita de varsta stabilita la 55 de ani este eliminata si extinsa la 65 de ani", a declarat ministrul sanatatii intr-o conferinta de presa.Initial, autoritatile spaniole au limitat utilizarea acestui vaccin la cei cu varsta sub 55 de ani, deoarece datele testelor clinice au fost mai limitate pentru persoanele in varsta. Dar de la autorizarea sa europeana din ianuarie, alte studii clinice pe persoane cu varsta peste 55 de ani au demonstrat o eficienta mai mare, iar alte tari au ridicat varsta maxima pentru inoculare.Decizia intervine intr-un context in care Spania reia miercuri vaccinarile cu AstraZeneca, dupa ce joi Agentia Europeana pentru Medicamente a apreciat produsul companiei britanico-suedeze "sigur si eficient.Spania si mai multe tari europene suspendasera, la 15 martie, administrarea vaccinului AstraZeneca ca masura de precautie in fata unor grave si rare cazuri suspecte de cheaguri de sange.Franta a reluat deja vaccinarea cu AstraZeneca, dar a recomandat de vineri sa o rezerve persoanelor cu varsta de peste 55 de ani, deoarece cazurile suspectate de tromboza au fost observate numai la persoane cu varsta sub 55 de ani. In pofida reluarii vaccinarilor, un studiu de opinie YouGov publicat luni arata ca multi europeni raman foarte sceptici cu privire la siguranta vaccinului.In Spania, reluarea si extinderea vaccinarilor cu AstraZeneca ar urma sa accelereze campania, in timp ce guvernul intentioneaza sa vaccineze 70% din populatie pana la sfarsitul verii.Pana in prezent, aceasta tara cu 47 de milioane de locuitori a vaccinat complet peste doua milioane de persoane cu cele doua doze si a administrat mai mult de sase milioane de doze in total, impreuna cu celelalte vaccinuri de la Pfizer/BioNtech si Moderna.Spania se numara printre tarile europene cele mai afectate de pandemie, cu peste 3,2 milioane de cazuri confirmate si mai mult de 73.000 de decese.