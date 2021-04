Mai multe tari din Uniunea Europeana analizeaza combinarea vaccinurilor contra COVID-19 in cazul persoanelor care au facut prima doza AstraZeneca

Programele de vaccinare au fost perturbate de datele potrivit carora un numar mic persoane vaccinare cu vaccinul pentru Covid-19 al AstraZeneca au suferit formarea unor cheaguri de sange extrem de rare , unele tari din lume suspendand utilizarea acestora, din prudenta.Un inalt oficial al Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) a declarat intr-un interviu publicat marti ca exista o legatura intre vaccin si cheagurile rare de sange formate la creier, posibilele cauze fiind inca necunoscute.EMA a declarat ulterior ca evaluarea vaccinului este in curs.AstraZeneca a declarat anterior ca studiile sale nu au gasit un risc mai mare de formare a cheagurilor din cauza vaccinului, din care milioane de doze au fost administrate in intreaga lume.In timp ce multe tari au reluat utilizarea vaccinului , unele au impus restrictii in functie de varsta. In multe cazuri, autoritatile trebuie sa decida ce este de facut in cazul persoanelor care au primit o prima doza de AstraZeneca, dar nu mai sunt eligibile in conformitate cu noile reguli.In timp ce cifrele sunt mici in comparatie cu zecile de milioane de vaccinuri administrate in intreaga regiune, decizia este semnificativa, deoarece nu a fost testata in studiile pe oameni de faza tarzie.Orice divergenta in ceea ce priveste autorizatia de introducere pe piata acordata de EMA ar fi, de asemenea, considerata drept "utilizare in afara autorizatiei", ceea ce inseamna ca nu ar fi aprobata de autoritatea de reglementare si ar lasa tarile sa fie responsabile pentru eventualele efecte secundare.EMA nu a avut niciun comentariu imediat cand a fost intrebata despre amestecarea vaccinurilor.Unii experti spun ca, deoarece toate vaccinurile vizeaza aceeasi proteina exterioara "spike" a virusului, ar putea functiona impreuna pentru a invata corpul sa lupte impotriva virusului. Nu exista dovezi ca eficacitatea va fi la fel de mare.Germania a fost prima tara europeana care a recomandat pe 1 aprilie ca persoanele sub 60 de ani care au avut o prima injectie cu AstraZeneca sa primeasca un produs diferit pentru a doua doza.Norvegia va decide pana pe 15 aprilie daca va relua utilizarea vaccinului AstraZeneca sau se va baza pe alternative."Rezultatul este fie ca primesti un vaccin, vaccinul AstraZeneca ... fie primesti un vaccin de rapel cu alte tipuri de vaccinuri ", a declarat pentru Reuters Sara Viksmoen Watle, medic senior la Institutul Norvegian de Sanatate Publica.Autoritatile norvegiene asteapta, de asemenea, rezultatele unui studiu britanic lansat in februarie, pentru a explora efectul combinarii dozele de vaccinuri Pfizer si AstraZeneca.Momentul publicarii datelor nu este cunoscut.Marea Britanie a declarat la sfarsitul anului trecut ca va permite sa se administreze oamenilor vaccinuri diferite pentru COVID-19, in ocazii rare, dar inca nu a trebuit sa faca acest lucru.Finlanda, care a reluat utilizarea vaccinului AstraZeneca din 29 martie, dar doar persoanelor cu varsta de cel putin 65 de ani, a declarat ca va astepta concluziile EMA inainte de a face o recomandare.Administrarea celei de a doua doze trebuie sa inceapa pana la jumatatea lunii aprilie.In Franta, unde vaccinul poate fi utilizat acum doar pentru cei cu varsta de cel putin 55 de ani, problema afecteaza sute de mii de oameni.Un alt organism consultativ de sanatate, insarcinat cu definirea utilizarii vaccinurilor, Haute Autorite de la Sante (HAS), analizeaza, de asemenea, folosirea unui vaccin mRNA produs de Pfizer-BioNTech sau Moderna ca a doua doza, au spus doua surse.Cu toate acestea, nu a fost inca luata o decizie oficiala, deoarece expertii asteapta mai multe date, in special din Marea Britanie, a adaugat una dintre surse.Franta are timp sa ia o decizie pana la inceputul lunii mai, care marcheaza 12 saptamani de la administrarea primelor doze.HAS nu a avut niciun comentariu. In februarie, HAS a afirmat ca nu exista date care sa evalueze interschimbabilitatea vaccinului AstraZeneca si, prin urmare, a recomandat ca cei care au primit deja o prima doza sa nu primeasca un alt vaccin, atunci cand sunt vaccinati pentru a doua oara.