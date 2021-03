Tataru, despre decizia de continuare a vaccinarii cu AstraZeneca: "Una corecta; se impun masuri de supraveghere suplimentare"

Suspendarea unor loturi AstraZeneca

"Decizia Romaniei este o decizie corecta, dar care impune masuri de supraveghere suplimentare. (...) Comunicarea trebuie sa existe atat de la Ministerul Sanatatii, cat si de la Comitetul National de Coordonare a Vaccinarii. Am vazut-o doar dintr-o parte. La un moment dat, a existat si o suprapunere, dar, din punctul meu de vedere, avand in vedere ultimele evenimente si deciziile multor state, cred ca trebuie tratata mai serios aceasta comunicare.Nu exista legaturi directe intre tromboze si acest vaccin, dar evaluarea, supravegherea, comunicarea (trebuie sa existe - n.r.) nu doar simpla evaluare la 15 minute dupa efectuarea vaccinului, ci si relatia pe care cel vaccinat o are in continuare cu medicul de familie.Tinand cont ca totusi etapa de vaccinare in masa reprezinta si acea etapa de farmaco-vigilenta in care aducem pe tapet si eventualele reactii adverse aparute la etapa de vaccinare in masa, atunci cred ca trebuie sa fim foarte atenti, iar comunicarea trebuie sa fie pe masura", a spus Tataru la Palatul Parlamentului.Intrebat daca tarile care au decis sa stopeze aceste vaccinari pot fi luate ca exemplu de alte state, Nelu Tataru a subliniat ca "fiecare Guvern si fiecare comitet de vaccinare isi ia propriile decizii"."La noi s-a decis sa se renunte la acele loturi care sunt incriminate si sa se continue vaccinarea cu AstraZeneca cu celelalte loturi. Ati putut vedea ca sunt si tari care continua vaccinarea, cum este Marea Britanie", a afirmat acesta. 33.000 de anulari la vaccinul AstraZeneca s-au inregistrat in ultimele 24 de ore, iar luni, din 10.000 de persoane programate, 3.000 nu s-au prezentat, a precizat marti, intr-o conferinta de presa, presedintele Comitetului pentru coordonarea campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita Mai multi romani s-au speriat de loturile suspendate ale vaccinului AstraZeneca.