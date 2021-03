Franta, Italia si Germania suspenda utilizarea vaccinului AstraZeneca pana la un aviz al Agentiei Europene a Medicamentului

Avizul este asteptat in cursul zilei de marti, 16 martie. Anterior alte tari europene, cum ar fi Danemarca, Irlanda, Norvegia, Suedia si Olanda, au decis suspendarea vaccinarilor cu AstraZeneca.Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat intr-o conferinta de presa, la Montauban, ca "spera o reluare rapida" a vaccinarii cu acest vaccin, "daca avizul autoritatii europene permite acest lucru". "Autoritatea europeana, EMA, va prezenta maine (marti) dupa-amiaza un aviz cu privire la folosirea vaccinului (...). Decizia pe care am luat-o in conformitate cu politica noastra europeana este de a suspenda din precautie vaccinarea cu (vaccinul impotriva covid-19) AstraZeneca, sperand o reluare rapida, daca avizul EMA o permite", a declarat seful statului francez intr-o conferinta de presa comuna cu premierul spaniol Pedro Sanchez,, in urma unui summit franco-spaniol. In Germania, Institutul Paul-Ehrlich, care consiliaza Guvernul Angelei Merkel , "apreciaza ca sunt necesare alte examene", in urma unor cazuri de formare a unor cheaguri de sange la persoane vaccinate cu vaccinul britanico-suedez in Europa, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului german al Sanatatii.Aceasta decizie de suspendare intervine "in urma unor noi informatii cu privire la tromboza unor vene cerebrale in legatura cu vaccinarea in Germania si Europa", potrivit aceleiasi surse.EMA "va decide daca si cum cunostinte noi (despre aceste efecte secunare) se repercuteaza asupra autorizarii vaccinului". Mai multe tari au suspendat, de o saptamana, vaccinarea cu vaccinul impotriva covid-19 AstraZeneca-Oxford, in urma unor probleme sangvine grave la persoane vaccinate cu acest vaccin.Insa nimic nu indica o legatura de tip cauza-efect, iar reactia autoritatilor creeaza disensiuni intre profesionisti. Austria a deschis cortegiul la 8 martie, cand a suspendat un lot de vaccin AstraZeneca -Oxford, in urma mortii unei infirmiere care tocmai fusese vaccinata cu acest vaccin.Femeia in varsta de 49 de ani a murit din cauza unei insuficiente coagulari a sangelui. Apoi, alte tari, inclusiv Italia, au suspendat folosirea unor loturi de vaccin AstraZeneca-Oxford.Mai multe tari scandinave - Danemarca, Norvegia, Islanda - au mers si mai departe si au suspendat vaccinarea cu vaccinul impotriva covid-19 AstraZeneca-Oxford, urmate duminica de Iralnda si Olanda. AstraZeneca-Oxford este unul dintre cele trei vaccinuri folosite in UE.Un al patrulea vaccin impotriva covid-19, Johnson & Johnson , a primit unda verde a autoritatilor europene si ar urma sa fie distribuit in a doua parte a lui aprilie, potrivit Ministerului German al Sanatatii.Italia a suspendat, la randul sau, luni, din precautie, administrarea vaccinului impotriva covid-19 AstraZeneca-Oxford pe intregul tertoriu italian.Agentia italiana a medicamentului AIFA a anuntat luni intr-un comunicat ca "a decis cu titlu de precautie si in mod provizoriu, in asteptarea unei decizii EMA sa interzica utilizarea vaccinului AstraZeneca pe tot teritoriul national"."Aceasta decizie a fost luata in vederea alinierii la masuri similare ale altor state europene", precizeaza AIFA.