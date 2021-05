Uniunea Europeana cere despagubiri de la AstraZeneca: 10 euro pe doza de vaccin pentru fiecare zi de intarziere. Verdictul justitiei belgiene, in iunie

Cei 27 reproseaza gigantului farmaceutic faptul ca nu a folosit instalatii britanice in producerea vaccinului destinat Uniunii Comisia Europeana (CE), care a negociat comenzi in numele statelor membre UE, anunta la 26 aprilie ca a sesizat justitia sa arbitreze acest conflict cu laboratorul anglo-suedez, care furnizeaza in prezent un sfert dintre vaccinurile omologate in UE."Ceea ce ne intereseaza in acest dosar este sa ne asiguram ca are loc o livrare rapida a unui numar suficient de doze la care cetatenii europeni au dreptul", declara atunci presei un purtator de cuvant CE.AstraZeneca a livrat, in primul trimestru doar 30 dintre cele 120 de milioane de doze prevazute prin contract.In trimestrul doi, in curs, laboratorul preconizeaza sa livreze doar 70 dintre cele 180 de milioane de doze contractate.Un reprezentant CE apropiat dosarului declara recent AFP ca AstraZeneca a livrat deocamdata UE doar o medie de zeze milioane de doze pe luna - cu mult sub nivelul prevazut.Grupul farmaceutic respinge acuzatii referitoare la faptul ca a incalcat contractul cu Uniunea.AstraZeneca denunta, de la inceputul lui aprilie, o procedura judiciara "fara fundament".Justitia belgiana urmeaza sa pronunte un verdict in iunie.