Noul lot suspect de vaccinuri AstraZeneca, suspendat in Italia, a ajuns si in Romania. 61.000 de doze au fost utilizate

61.000 de doze din acest lot, din peste 160.000, au fost folosite in Romania, incepand cu 17 februarie 2021.Decizia din Piemont vine dupa decesul unui profesor in varsta de 57 de ani care primise vaccinul anglo-suedez. Autoritatile sanitare din regiune au insistat: suspendarea este un act de prudenta extrema in timp ce se verifica daca exista o legatura intre deces si vaccinare. In Romania, mai multe persoane sustin ca au primit vaccin din respectivul lot . Au publicat pe internet fie fotografii cu adeverinta de vaccinare, fie clipuri video.O sedinta a Agentiei Europene a Medicamentului are loc astazi cu reprezenantii sanitari din statele Uniunii. In urma concluziilor, se va putea lua o hotarare. Nu se pune problema la acest moment sa luam o decizie , e ca si cum am decide sa suspendam doar in regiunea Banatului, adica cam asa s-a intamplat in Italia. (...) Probabil ca acel lot a fost distribuit doar in regiunea respectiva", a declarat oordonatorul campaniei de vaccinare, doctorul militar Valeriu Gheorghita , la Europa FM.Patru mari tari europene, Franta, Germania, Spania si Italia, au suspendat luni utilizarea vaccinului impotriva covid-19 AstraZeneca-Oxford, in asteptarea unui aviz al Agentiei Europene a Medicamentului (EMA).