Uniunea Europeana ar putea suspenda contractul cu AstraZeneca. "Suntem pragmatici"

Stoparea contractului nu are la baza motive medicale

"Suntem pragmatici. Prioritatea mea, in calitate de insarcinat cu vaccinurile este ca cei cu care incheiem contracte sa livreze la timp, eventual mai mult", a declarat comisarul intr-un interviu acordat duminica BFMTV."Noi am comandat 120 de milioane de doze in primul trimestru si 180 de milioane in trimestrul doi. In primul trimestru, ei (laboratorul AstraZeneca) au livrat doar 30 de milioane, ceea ce a creat problemele pe are toata lumea le-a vazut" si "au livrat doar 70 de milioane in trimestru doi", a precizat comisarul europan.Breton sugereaza ca actualul contract, care "se incheie la 30 iunie", ar putea sa nu fie prelungit. "Nimic nu este definitiv, vom continua sa discutam", a nuantat insa Thierry Breton."Acest lucru nu se intampa din motiv epidemiologic sau medical. Daca ne uitam la date, beneficiile vaccinului AstraZeneca(-Oxford) sunt coplesitoare in privinta bolii", apreciaza el. Comisarul european mizeaza pe o accelerare a vaccinarii in trimestrul doi si introducerea unui pasaport sanitar european in iunie.Ministrul francez al Industriei Agnes Pannier-Runacher anunta viner ca Uniunea Europeana (UE) probabil nu-si va prelungi contractele cu grupul suedezo-britanic in 2022, dupa ce Danemarca a devenit miercuri primul stat membru UE care a abandonat vaccinul. Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a anuntat saptamana trecuta ca alianta Pfizer-BioNTech s-a "dovedit un partener fiabil", spre deosebire de alianta AstraZeneca-Oxford.