Peste 100.000 de doze de vaccin AstraZeneca, trimise de Romania in Republica Moldova, vineri dimineata

"In sprijinul autoritatilor din Republica Moldova implicate in lupta de combatere a pandemiei COVID19, Guvernul Romaniei a decis continuarea acordarii ajutorului umanitar, fiind trimisa o noua transa de vaccinuri impotriva COVID19.In aceasta dimineata, 100.800 doze de vaccin produs de AstraZeneca au plecat de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" cu destinatia Republica Moldova.Misiunea se realizeaza cu un mijloc de transport aflat in dotarea IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania, pe ruta Bucuresti - Chisinau si retur.Ajutorul umanitar oferit Republicii Moldova, reprezentat de echipamente medicale si vaccinuri impotriva COVID-19, vine ca parte a pachetului de sprijin anuntat de Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis , cu ocazia vizitei sale din luna decembrie 2020, la Chisinau", se arata intr-o postare RoVaccinare pe pagina de Facebook Presedintele Maia Sandu s-a vaccinat vineri dimineata cu prima doza din serul AstraZeneca. presedintele Moldovei i-a indemnat pe moldoveni sa mearga sa se vaccineze, subliniind ca sunt doze suficiente pentru acest lucru.