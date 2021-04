61 de fluxuri de vaccinare AstraZeneca vor fi folosite pentru imunizarea cu Moderna. Pentru Pfizer vor fi infiintate 50 de cabinete noi

Acestia vor putea merge direct la centrele de vaccinare unde sunt locuri libere si vor prezenta cartea de identitate, cel mai probabil incepand de vineri, 16 aprilie, a precizat Valeriu Gheorghita.Vor putea fi vaccinate maximum 96 de persoane la un centru.Din 19 aprilie, 61 de fluxuri pentru AstraZeneca vor fi transformate in fluxuri pentru vaccinare cu serul de la Moderna, fara a se desfiinta centrele, iar p entru Pfizer vor fi infiintate 50 de cabinete noi , din 20 aprilie.Pe listele de asteptare peste 505.000 de persoane care vor sa se vaccineze , cele mai multe, in Bucuresti , peste 122.000. Urmeaza judetele Cluj, Prahova, Mures, Brasov si Ilfov.Peste 45.000 de persoane s-au inscris pe listele de asteptare in ultimele 24 de ore.Peste 95 la suta dintre cei programati la rapel cu AstraZenecca s-au prezentat la centrele de vaccinare, a dat asigurari Valeriu Gheorghita.