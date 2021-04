Vaccinarea cu AstraZeneca, nerecomandata australienilor sub 50 de ani si filipinezilor sub 60 de ani

Romania continua vaccinarea cu AstraZeneca

Vaccinul - dezvoltat impreuna cu Universitatea Oxford si considerat un lider in cursa globala a vaccinurilor - a fost afectat de probleme de siguranta si probleme de aprovizionare de cand rezultatele studiilor de faza III au fost publicate in decembrie, Indonezia fiind ultima tara obligata sa caute doze de la alti dezvoltatori de vaccinuri.Filipine a suspendat utilizarea vaccinului dezvoltat de AstraZeneca pentru persoanele cu varsta de sub 60 de ani, dupa ce autoritatea de reglementare europeana a declarat miercuri ca a gasit cazuri rare de formare de cheaguri de sange in randul unor beneficiari adulti, desi avantajele vaccinului depasesc in continuare riscurile.Australia a recomandat persoanelor sub 50 de ani sa primeasca vaccinul pentru Covid-19 al Pfizer, in locul celui al AstraZeneca, o schimbare de politica despre care a avertizat ca va sustine campania de inoculare.Africa Union exploreaza optiuni cu Johnson & Johnson , renuntand la planurile de a cumpara vaccinul AstraZeneca de la Institutul Seric din India, a declarat reporterilor seful Centrului African pentru Controlul si Prevenirea Bolilor.Vaccinul AstraZeneca este vandut la pretul de fabricatie, pentru cativa dolari pe doza. Este de departe cel mai ieftin si cu cel mai mare volum de productie pana in prezent, neavand nici nevoia de a fi refrigerat la temperaturi extreme, ca alte vaccinuri pentru Covid-19, ceea ce il face probabil sa fie pilonul multor programe de vaccinare din lumea in curs de dezvoltare.Insa, mai mult de o duzina de tari au suspendat total sau partial utilizarea vaccinului AstraZeneca, mai intai din cauza ingrijorarii privind eficacitatea la persoanele in varsta, iar acum din cauza temerilor privind efectele secundare rare la persoanele mai tinere. Acest lucru, impreuna cu esecurile de productie, va intarzia lansarea vaccinurilor pe tot globul, in timp ce guvernele se lupta sa gaseasca alternative pentru a tempera pandemia care a ucis peste 3 milioane de oameni.Italia s-a alaturat Frantei, Olandei, Germaniei si altor tari, recomandand miercuri o varsta minima a persoanelor vaccinate cu vaccinul AstraZeneca, iar Marea Britanie a anuntat ca persoanele sub 30 de ani ar trebui sa primeasca un alt vaccin.Coreea de Sud a suspendat, de asemenea, in aceasta saptamana, utilizarea vaccinului la persoanele sub 60 de ani, aproband in acelasi timp vaccinul dezvoltat de Johnson & Johnson.AstraZeneca a declarat ca lucreaza cu autoritatile de reglementare britanice si europene pentru a include formarea de cheaguri de sange la nivel cerebral ca "un posibil efect secundar extrem de rar".Africa de Sud a intrerupt, de asemenea, luna trecuta, vaccinarile cu vaccinul AstraZeneca, din cauza unui mic studiu care a aratat ca vaccinul a oferit o protectie minima impotriva formelor usoare pana la moderate cauzate de varianta locala, dominanta, a coronavirusului.AstraZeneca se confrunta cu probleme de productie care au dus la un deficit al vaccinului sau in mai multe tari.Ministrul indonezian al Sanatatii, Budi Gunadi Sadikin, a declarat joi ca tara este in discutii cu China cu privire la obtinerea a pana la 100 de milioane de doze de vaccin pentru Covid-19 pentru a acoperi deficitul de livrari, dupa intarzieri la sosirile de vaccinuri ale AstraZeneca.India a blocat temporar pe toate exporturile majore de vaccinuri pentru Covid-19 ale AstraZeneca fabricate de Serum Institute of India, cel mai mare producator de vaccinuri din lume, pe masura ce numarul de infectii din tara creste.Acest lucru a afectat aprovizionarea facilitatii globale COVAX, sustinuta de OMS, prin care 64 de tari mai sarace ar trebui sa primeasca vaccinuri de la Serum, a declarat luna trecuta partenerul de achizitii si distributie al programului UNICEF.Marea Britanie incetineste campania de vaccinare din cauza unei intarzieri a livrarilor din India si se afla in conflict cu UE cu privire la exporturi.De asemenea, Australia a atribuit intarzierile din campania sa de imunizare problemelor de aprovizionare din Europa.AstraZeneca a spus ca in spatele deficitului de aprovizionare a Uniunii Europene se afla randamentul redus al unei fabrici europene.Romania a decis joi, 8 aprilie, continuarea vaccinarii cu serul produs de compania AstraZeneca , dupa o intalnire care a avut loc la o zi distanta dupa anuntul facut de Agentia Europeana a Medicamentelor, anunt potrivit caruia exista o posibila relatie de cauzalitate intre aparitia unor evenimente trombotice la unii pacienti dupa imunizarea cu vaccinul AstraZeneca.Chiar daca decizia autoritatilor romane a fost de continuare a imunizarii, persoanele din sistem afirma ca vor fi cu siguranta persoane care vor renunta la a se imuniza cu acest vaccin, din lipsa de incredere.Totusi, rapelul, daca nu au existat reactii particulare de tipul unor evenimente trombotice la prima doza, ar trebui facut cu acelasi preparat vaccinal, atrage atentia profesorul Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie.