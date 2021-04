Uniunea Europeana nu va mai reinnoi contractul cu AstraZeneca, sustine un ministru francez

"Decizia nu este transata, dar dupa hotararea de miercuri a Danemarcei de a abandona vaccinarea cu serul AstraZeneca exista cea mai mare probabilitate ca Europa sa nu faca noi comenzi", a declarat Pannier-Runacher pentru postul de radio RMC", informeaza AFP, citata de Agerpres."Avem un portofoliu de vaccinuri cu ARN-mesager care functioneaza foarte bine si cu putine efecte secundare. Vom avea noi vaccinuri, daca totul merge bine, Novavax, Sanofi, care sunt proteine de recombinare ce au rezultate foarte bune, si avem 50 de ani de recul pe acest tip de tehnologie", a explicat ea."Aceste vaccinuri vor sosi in al doilea semestru, asadar vom vedea multe doze pe diferite platforme care permit un raspuns la ansamblul nevoilor", a continuat ministrul francez.Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , a anuntat in aceasta saptamana ca Pfizer-BioNTech s-a dovedit a fi "un partener fiabil, care si-a onorat angajamentele si a fost reactiv la nevoile noastre", spre deosebire de vaccinul AstraZeneca, dezvoltat in colaborare cu Universitatea Oxford.Danemarca a devenit prima tara europeana care a oprit folosirea vaccinului anti-COVID-19 produs de AstraZeneca, in conditiile in care oficialitatile europene investigheaza informatiile privind formarea cheagurilor de sange la unii pacienti din Regatul Unit si Uniunea Europeana carora le-a fost administrat acest ser.Danemarca isi continua campania de vaccinare doar cu produsele Pfizer/BioNTech si Moderna.