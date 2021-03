Europa asteapta verdictul in cazul vaccinului AstraZeneca. Sedinta de urgenta la Agentia Europeana a Medicamentului

EMA a dat unda verde pentru folosirea vaccinului la final de ianuarie

Avizul EMA este asteptat in mod special intr-o perioada cand Uniunea Europeana, aflata in plina penurie de vaccinuri, se bazeaza pe milioane de doze ale vaccinului produs de compania britanica AstraZeneca.Sapte state membre UE, printre care Germania si Franta , s-au alaturat la inceputul saptamanii listei cu 15 tari care au suspendat administrarea acestui vaccin in urma manifestarii unor efecte adverse, precum dificultati de coagulare a sangelui.Sefa EMA, Emer Cooke, s-a declarat deja "ferm convinsa" ca in cazul acestui vaccin beneficiile depasesc riscurile. Desi nu este exclus ca EMA sa recomande suspendarea utilizarii vaccinului AstraZeneca in Uniunea Europeana, agentia s-ar putea multumi cu publicarea unui ''avertisment suplimentar'', a adaugat ea.La 29 ianuarie, EMA a dat unda verde acestui vaccin dezvoltat de laboratorul britanico-suedez AstraZeneca si Universitatea Oxford.EMA ar putea totusi sa impartaseasca pozitia Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care miercuri a apreciat ca, pentru moment, balanta riscuri/beneficii inclina in favoarea vaccinului AstraZeneca, recomandand ca ''vaccinarile sa continue''."Comitetul consultativ global al OMS pentru siguranta vaccinurilor analizeaza cu mare atentie cele mai recente date de siguranta disponibile pentru vaccinul AstraZeneca. De indata ce analiza va fi finalizata, OMS va comunica imediat rezultatele acesteia catre public", a mentionat organizatia internationala intr-un comunicat.OMS a autorizat vaccinul AstraZeneca pentru utilizare in regim de urgenta luna trecuta, facilitand astfel accesul tarilor in curs de dezvoltare la un ser relativ ieftin.