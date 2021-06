Cand vom ajunge, de fapt, sa vaccinam 10 milioane de oameni in Romania. "Avem premisele si valului 5 si valului 6"

Am putea ajunge la 10.000 de infectari zilnice?

Romania vinde vaccin ca sa nu-l arunce

Specialistul spune ca acest fapt este urmarea relaxarii prea rapide a restrictiilor care i-ar fi putut convinge mai repede pe oameni sa se vaccineze."Faptul ca s-au relaxat masurile inainte de a ajunge la pragul de 10 milioane de vaccinati, face ca populatia sa nu se mai vaccineze.si avem o sansa reala sa impingem acest termen pana in 2023.Asta inseamna ca avem conditiile necesare sa avem si valul 5 si valul 6. Acest lucru inseamna ca numarul de infectari produs de tulpina Delta sa fie similar cu cel produs in valurile 2 si 3.Acest lucru nu iau in calcul cei care neaga masurile vaccinare si restrictiile. Ei cred ca aceasta pandemie este un soi de Gripa spaniola care a fost acum o suta de ani in conditii complet diferite de ceea ce se intampla acum", a explicat Octavian Jurma pentru Ziare.com.Specialistul spune ca pandemia de coronavirus nu se va termina dupa trei valuri si ca sunt 3.000 de variante ale coronavirusul care se pot diversifica."Foarte multa lume presupune ca vor fi trei valuri si gata, s-a terminat. Insa nu se intampla acest lucru pentru ca nu numai numarul de cazuri a crescut. Mult mai ingrijorator este ca a crescut diversitatea tulpinilor exponential.Avem 3.000 de tulpini care sunt semnificative in circulatie. Acestea se pot mereu selecta si combina, iar acesta face ca predictia pentru valul 4, care eu ma astept sa vina odata cu deschiderea scolilor, in toamna, insa am putea vedea o crestere a numarului infectarilor inca din august, asa cum s-a intamplat si vara trecuta", a explicat Jurma."Din cauza numarului scazut de oameni vaccinati am putea vedea un numar de imbolnaviri similar cu cel din valul 3 sau mai mare. In valul al doilea am crezut ca vom avea un numar mai mic de imbolnaviri, pentru ca deja multi trecusera prin boala si aveau imunitate, insa nu s-a intamplat asa.Ce a fost mai mic in valul 3 a fost numarul de infectari confirmate oficial pe fondul unei scaderi a numarului de teste. Am testat mai putin in valul 3 decat in valul 2 dar am avut mai multe decese.Acum se corecteaza si singura anomalie din valul 2 cand am avut un numar neobisnuit de decese in raport cu numarul de cazuri. Acum stim ca de fapt a fost o minciuna, ca decesele s-au inregistrat dar nu s-au raportat. Discutam de aproape 2.000 de decese raportate din urma si asa s-a creeat premisa de a nu se mai raporta decesele zilnic, decat cele care sunt convenabile politic. Restul se pot raporta peste doua luni fara nicio consecinta", a mai spus Jurma.Vaticanul a pus conditia vaccinarii anti-Covid in timp ce alte tari au pus aceasta conditie pentru cadrele medicale, pentru asistentii sociali, pentru cadrele didactice."I n acest timp Romania trebuie sa vanda sau sa doneze milioane de doze de vaccin platite ca sa nu fie nevoita sa le arunce, pur si simplu, in momentul cand acestea vor expira. Este ceasul al 12-lea ca sa luam masuri de sanatate publica si sa putem sa revenim la normal. O calamitate naturala de acest tip nu va fi depasita decat de tarile unde exista politicieni puternici si capabili sa ia deciziile grele dar corecte care sa serveasca interesului public", a declarat Ana Maita, presedintele Asociatiei Mame pentru Mame.