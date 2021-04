Lista celor 13 judete care nu mai au nicio persoana pe listele de asteptare pentru vaccinarea contra COVID-19

Potrivit datelor ce reies din platforma nationala de vaccinare , judetele unde nu mai e nici o persoana pe listele de asteptare sunt Calarasi, Giurgiu, Buzau, Vrancea, Vaslui, Neamt, Suceava, Botosani. Aceeasi situatie se regaseste in Covasna, in Gorj, Mehedinti, Arad si Bistrita Nasaud.Daca in unele judete, de exemplu, in Vrancea, nu mai e nimeni pe listele de asteptare de zile bune, la Buzau, de exemplu, e prima data de la debutul campaniei de vaccinare anti- COVID cand nu mai e nici o persoana pe listele de asteptare, toate fiind programate pana la aceasta ora, in timp ce disponibile in acest judet sunt peste 6350 de doze de vaccinuri, Pfizer, Moderna si AstraZeneca.Nici in alte judete din tara lucrurile nu stau mai bine , listele de asteptare fiind aproape goale. De exemplu, in judetul Maramures figureaza pe listele de asteptare 2 persoane care sunt inscrise pentru a primi vaccinul de la Pfizer.Cele mai multe persoane care sunt inscrise pe listele de asteptare pentru un vaccin anti-Covid, respectiv 12.600, sunt in judetul Cluj.