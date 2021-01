A saptea transa de vaccin Pfizer BioNTech soseste in Romania. Cum sunt repartizate pe regiuni cele 163.800 de doze

Urmatoarea livrare de vaccin Pfizer va fi facuta pe 8 februarie. Prin aducerea acestei cantitati, Pfizer recupereaza pentru perioada in care a pus prea putin ser la dispozitie din cauza unor probleme de productie.Cele 163.800 doze Pfizer BioNTech, sunt livrate dupa cum urmeaza:- Centrul National de Distributie Bucuresti : 81.900 doze;- Centrul Regional de Distributie Brasov: 14.040 doze (dozele vor fi distribuite dintotalul dozelor de vaccin alocate Centrului National de Distributie Bucuresti.Transportul va fi executat cu o autospeciala a MApN, insotita de autospeciale alejandarmeriei si politiei, cu respectarea lantului de frig);- Centrul Regional de Distributie Cluj: 12.870 doze;- Centrul Regional de Distributie Constanta: 22.230 doze;- Centrul Regional de Distributie Craiova: 16.380 doze;- Centrul Regional de Distributie Iasi: 10.530 doze;- Centrul Regional de Distributie Timisoara: 19.890 doze."Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare , inclusiv pe caleterestra. Vaccinurile sunt transportate in conditii optime de siguranta, in containere speciale, cu gheata carbonica si folie etansa", arata autoritatile.In centrele de vaccinare se vor utiliza atat doze receptionate de Romania in transa curenta, cat si in transele anterioare, pe baza solicitarilor transmise la Centrul National si centrele regionale de depozitare, prin directiile de sanatate publica judetene si cea a municipiului Bucuresti.