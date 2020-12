165 de cadre medicale de la Cluj-Napoca s-au vaccinat. O asistenta a suferit o usoara reactie alergica

"Din 165 persoane vaccinate pana in prezent, a existat un singur caz de manifestare alergica usoara de tip urticarian la nivelul extremitatii cefalice, care a remis rapid sub terapia specifica antialergica", a transmis, luni, prefectul de Cluj, Mircea Abrudean.Potrivit acestuia, este vorba de o asistenta medicala, care se stia cu alergii, dar nu avea contraindicatii la vaccinare.In judetul Cluj, prima persoana vaccinata impotriva COVID-19 a fost dr. Violeta Briciu - director medical, urmata de aproximativ 90 de cadre medicale din cadrul Spitalului de Boli Infectioase Cluj-Napoca.Noile doze de vaccin vor ajunge la Cluj in 29 decembrie.CITESTE SI: