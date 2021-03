167 de cabinete pentru administrarea vaccinului Pfizer vor fi deschise de sambata. Cate sunt disponibile in Bucuresti

"Incepand de maine, 20 martie a.c., 167 de cabinete noi devin operationale pentru imunizarea cu vaccinul produs de compania Pfizer/BioNTech, in 13 judete din tara si la nivelul municipiului Bucuresti . Vaccinarea efectiva a persoanelor programate se va realiza incepand de marti, 23 martie a.c", conform unui comunicat al CNCAV.Distributia cabinetelor de vaccinare este urmatoarea:* Municipiul Bucuresti - 54 cabinete;* Arad - 9 cabinete;* Bihor - 3 cabinete;* Bistrita-Nasaud - 3 cabinete;* Brasov - 8 cabinete;* Cluj - 13 cabinete;* Constanta - 20 cabinete;* Dambovita - 4 cabinete;* Harghita - 1 cabinet;* Hunedoara - 3 cabinete;* Satu-Mare - 1 cabinet;* Sibiu - 12 cabinete;* Timis - 30 de cabinete;* Valcea - 6 cabinete.Toti cei care doresc sa se vaccineze se pot programa prin intermediul listelor de asteptare alocate acestor cabinete. Programarea se poate realiza atat online in platforma , cat si telefonic in Call Center, la numarul 021.414.44.25.Fiecare persoana se poate inscrie pe o singura lista de asteptare, iar dupa ce este notificata ca este un loc disponibil trebuie sa acceseze platforma si sa se programeze in termen de 24 de ore, informeaza CNCAV.Locurile libere vor fi disponibile doar pentru persoanele inscrise in lista de asteptare, cu mentinerea prioritizarii. Astfel, vor fi notificate pe 75% din locuri persoane din cadrul populatiei la risc si pe 25%, lucratori din domenii esentiale.In cabinetele in care raman locuri libere vor fi notificate persoanele din Etapa a III-a inscrise pe listele de asteptare.CNCAV recomanda cetatenilor care se inscriu pe aceste liste sa confirme programarea la vaccinare, astfel incat sa nu piarda pozitia ocupata initial pe aceasta lista.Persoanele care aleg programarea individuala in platforma electronica trebuie sa acceseze aplicatia dupa primirea notificarii pentru alegerea zilei si a intervalului orar. Cele care opteaza pentru programarea prin call center, la numarul 021.414.44.25, vor fi planificate la vaccinare in ziua si in intervalul orar disponibile pentru administrarea vaccinului, fara a fi necesara confirmarea programarii.