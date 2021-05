Romania a depasit pragul de 2 milioane de persoane vaccinate complet anti-COVID. Peste 1,3 milioane de oameni asteapta rapelul

Potrivit informatiilor oficiale, Romania a ajuns luni, 3 mai, la 2.029.000 de persoane vaccinate cu ambele doze.In acelasi timp, pana astazi, in Romania au fost administrate peste 5.408.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19. Aceasta cifra inseamna ca peste 1,3 milioane de persoane sunt in asteptarea rapelului.Tinta autoimpusa de autoritatile romane este de 10 milioane de persoane vaccinate pana in toamna anului 2021.Strict in cursul zilei de luni, 3 mai, au fost vaccinati in Romania 66.567 de oameni, majoritatea cu ser provenind de la producatorul Pfizer. Dintre acestea, 42.941 au primit cea de-a doua doza, iar 23.626 pe prima.