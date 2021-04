Valeriu Gheorghita anunta ca aproape 30% din persoanele vulnerabile au fost vaccinate impotriva COVID-19

"In valoare absoluta, vorbim de aproape 700.000 de persoane vaccinate peste 65 de ani. Incluzand si celelalte categorii de persoane vulnerabile, vorbim de peste 1.300.000 de persoane vaccinate, ceea ce inseamna un procent de aproape 30%, de persoane vulnerabile vaccinate", a declarat Valeriu Gheorghita, joi seara, la Digi 24.El a mentionat ca, in centrele rezidentiale, unde sunt internati aproximativ 48.000 de bolnavi si varstnici, rata de imunizare este de 70%."Nu vrem sa mergem sa vaccinam cifre, sa atingem cifre, noi vrem sa protejam sanatatea oamenilor, a individului. Nu vaccinam cifre, noi vaccinam oameni si, de fapt, protejam familii in felul acesta, evitam drame, asta inseamna efectul de imunitate de grup. Ne dorim sa crestem accesul la vaccinare al celor vulnerabili , al celor varstnici, care chiar daca, din punct de vedere epidemiologic, intr-o localitate izolata riscul este mai mic, dar acolo daca apare o infectie riscul de evolutie nefavorabila, de transformare intr-un focar este foarte crescut. Or, in localitatile in care si accesul la servicii medicale este redus, trebuie sa facem orice tine de noi sa prevenim aceste cazuri, mai ales intr-o populatie imbatranita", a explicat el.Medicul a mentionat ca cei din categoriile vulnerabile continua sa se vaccineze si au in continuare prioritate in cadrul campaniei.