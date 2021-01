37.840 de pacienti au fost vaccinati anti-COVID-19 in ultimele 24 de ore. Romania a ajuns la peste 11.000 de persoane imunizate cu ambele doze

In intervalul de 24 de ore intre 21 si 22 ianuarie, ora 18.00, au fost vaccinate in Romania 37.840 de persoane. Dintre acestea, 36.429 persoane au primit prima doza, iar 1.411 pe cea de-a doua.Numarul vaccinarilor este in crestere comparativ cu precedentul bilant , cand au fost raportate, in total, 35.682 de persoane imunizate.Pana in acest moment, in Romania au fost imunizate anti-COVID 374.681 persoane, dintre care 363.426 cu o doza, iar 11.255 cu ambele doze.Pe aceeasi tema: