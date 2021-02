Aproape 4.000 de persoane au fost infectate cu coronavirus in Romania dupa ce au primit prima doza de vaccin

Infectarea produsa la 7 zile

De asemenea, 446 persoane au fost infectate dupa cea de-a doua doza, in medie dupa 4 zile, interval in care nu aparuse inca titrul de anticorpi. Dupa prima doza , in perioada 27 decembrie 2020 - 21 februarie 2021, 3.969 de persoane, reprezentand 0,49 la suta din numarul persoanelor vaccinate cu prima doza au fost testate pozitiv cu virusul Sars-Cov-2. 95% dintre aceste persoane au fost vaccinate cu vaccinul produs de compania Biontech/Pfizer, 4,6% cu vaccinul produs de compania Moderna si 0,4% vaccinate cu vaccinul produs de AstraZeneca", a anuntat Valriu Gheorghita, marti, intr-o conferinta de presa.Potrivit acestuia, infectarea s-a produs, in medie, la sapte zile."Inseamna ca persoanele respective au fost diagnosticate in intervalul de timp in care nu a aparut nivelul de anticorpi la un titru protector si de asemenea foarte probabil vorbim de situatii in care acele persoane erau fie in perioada de incubatie la momentul vaccinarii, fie au fost in faza de infectie asimptomatica sau au fost expuse ulterior momentului vaccinarii, avand in vedere ca perioada de incubatie pentru infectia cu Sars-Cov-2 este cuprinsa intre doua si 14 zile, ori din acest punct de vedere atragem atentia asupra continuarii respectarii masurilor de preventie deja cunoscute atat inainte, cat si dupa vaccinare pentru a obtine beneficii maximale in urmatoarea perioada", a mai explicat Gheorghita.Potrivit acestuia, 1.052 persoane dintre cele care au fost diagnosticate cu infectie Sars-CoV-2 dupa administrarea primei doze s-au prezentat deja pentru efectuarea dozei de rapel, 4,3% dintre ele, aproximativ 172 de persoane au efectuat cea de-a doua doza in primele doua saptamani de la momentul vindecarii infectiei, iar restul de 880 de persoane au fost vaccinate dupa un interval de doua saptamani de la momentul vindecarii acelei infectii."In ceea ce priveste numarul de persoane care au fost diagnosticate cu infectie Sars-Cov-2 dupa administrarea celei de-a doua doze, in perioada 17 ianuarie - 21 februarie, un numar de 446 de persoane, reprezentand 0,08 la suta din totalul persoanelor vaccinate cu doua doze, au avut un test pozitiv pentru infectia cu virusul Sars-Cov-2.Toate aceste persoane au fost vaccinate cu vaccinul produs de compania Biontech/Pfizer avand in vedere ca este singurul tip de vaccin care se foloseste pentru administrarea rapelului este vaccinul produs de compania Biontech/Pfizer. Mediana timpului scurs de la administrarea celei de-a doua si pana la data confirmarii infectiei a fost de patru zile. Reamintesc faptul ca beneficiile vaccinarii ating valoarea maxima la cel putin sapte 10-14 zile in functie de tipul vaccinului dupa administrarea celei de-a doua doze", a mai precizat prsedintele CNCAV.