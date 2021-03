OFICIAL: Cinci decese raportate ca reactie adversa la vaccinul anti-Covid-19 au fost clasificate coincidente dupa investigatiile medicale

Din cele cinci reactii, doua au fost de la vaccinul Pfizer-BioNTech, doua de la Moderna si unul de la AstraZeneca, dar decesele au fost clasificate drept coincidente (fara legatura cu vaccinarea) in urma investigatiilor efectuate, noteaza HotNews.ro In plus, drept coincidente au fost declarate in urma investigatiilor si doua cazuri de infarct miocardic, ambele dupa administrarea Pfizer.In urma vaccinarii a mai fost raportat un caz de soc anafilactic ca fiind legat de vaccinare.Pana miercuri, 24 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 9 13.143 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). Pana in prezent, de la debutul campaniei de vaccinare anti-COVID, pe 27 decembrie 2020, au fost administrate 2.685.878 de doze unui numar de 1.831.477 de persoane, dintre care 977.076 au primit o doza, iar 854.401 si doza a doua.