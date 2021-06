Peste 68.000 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in ultimele 24 de ore

Potrivit CNCAV, 68.007 persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, dintre care 49.970 cu serul Pfizer. Alte 4.343 de persoane au primit vaccinul de la Moderna, 2.686 pe cel de la AstraZeneca si 11.008 - serul produs de Johnson & Johnson Numarul persoanelor vaccinate de la debutul campaniei in tara noastra este de 4.404.555. Cele mai multe dintre acestea au fost vaccinate cu serul Pfizer - 3.464.778, 357.314 cu Moderna, 431.482 cu AstraZeneca si 150.981 cu Johnson & Johnson.In ultimele 24 de ore au fost raportate 38 de reactii advserse: cate 15 la vaccinurile Pfizer si Johnson & Johnson, 6 la Moderna si 2 la AstraZeneca."Mentionam ca 154 reactii adverse sunt in curs de investigare", a precizat CNCAV.