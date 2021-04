725.000 de doze de vaccin Pfizer sosesc luni in tara. Cum vor fi distribuite

Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana si vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara, potrivit unui comunicat al CNCAV, transmis, duminica, AGERPRES.Transportul in conditii optime de siguranta, in containere speciale, cu gheata carbonica si folie etansa catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra.Dozele de vaccin vor fi distribuite astfel:* Centrul National de Stocare Bucuresti - 175.500 doze;* Centrul Regional de Depozitare Brasov - 85.410 doze;* Centrul Regional de Depozitare Cluj - 93.600 doze;* Centrul Regional de Depozitare Constanta - 92.430 doze;* Centrul Regional de Depozitare Craiova - 91.260 doze;* Centrul Regional de Depozitare Iasi - 93.600 doze;* Centrul Regional de Depozitare Timisoara - 93.600 doze.Potrivit CNCAV, pana in prezent, tara noastra a receptionat 4.397.309 doze de vaccin produse de compania Pfizer, iar 3.843.269 au fost deja utilizate.In centrele de vaccinare se vor utiliza atat doze receptionate de Romania in transa curenta, cat si in transele anterioare, pe baza solicitarilor transmise la centrul national si centrele regionale de depozitare, prin Directiile de sanatate publica judetene si cea a municipiului Bucuresti.