Von der Leyen: 95% din vaccinurile fabricate in UE, de Pfizer si Moderna, au fost exportate. Marea Britanie si Statele Unite au interdictii

Von der Leyen a declarat intr-o conferinta de presa ca aproximativ 95% din vaccinurile fabricate in UE care au fost exportate incepand cu 30 ianuarie au fost fabricate de Pfizer si BioNTech, iar restul de Moderna.Ea a spus ca ambele companii isi respecta contractele de aprovizionare cu UE si, prin urmare, nu exista nicio limitare la exportul lor, in timp ce la exporturile AstraZeneca, UE "este foarte atenta", din cauza nerespectarii de catre companie a livrarillor catre blocul celor 27 de natiuni.Von der Leyen a adaugat ca Statele Unite si Marea Britanie au dispus de sisteme care au blocat in mod eficient exportul de vaccinuri pentru Covid-19