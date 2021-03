A aparut un nou vaccin impotriva COVID-19. Are eficacitate de aproape 90%

Acestea prevad depunerea in viitorul apropiat a unei cereri de autorizare de urgenta, in special in Marea Britanie, unde Novavax a anuntat deja saptamana trecuta ca doreste sa solicite autorizarea la inceputul celui de-al doilea trimestru al anului 2021.La sfarsitul lui ianuarie, Novavax comunicase rezultate intermediare similare.Testele clinice de faza 3 au fost efectuate in Marea Britanie pe mai mult de 15.000 de persoane cu varste cuprinse intre 18 si 84 de ani, dintre care 27% aveau peste 65 de ani.Eficacitatea a fost de 89,7% impotriva formelor simptomatice ale bolii, cu 96 de cazuri de COVID-19 in grupul carora li s-a administrat un placebo, comparativ cu 10 cazuri in grupul vaccinat.In detaliu, eficacitatea sa a fost de 96,4% impotriva tulpinii initiale a coronavirusului si de 86,3% contra mutatiei britanice (B.1.1.7), potrivit rezultatelor comunicate de companie.Vaccinul, numit NVX-CoV2373, a fost, de asemenea, foarte eficient impotriva formelor severe de boala: cinci cazuri de COVID-19 au fost identificate in randul participantilor, dar toate au fost in grupul placebo.Un alt studiu de amploare mai mica (faza 2b) a fost, de asemenea, efectuat pe 2.665 de participanti in Africa de Sud, unde o alta varianta (B.1.351) s-a raspandit pe arii extinse.In acest caz, eficacitatea vaccinului a scazut la 48,6%.Vaccinul Novavax este administrat in doua doze si utilizeaza o tehnologie diferita de cele foloiste pentru vaccinurile deja autorizate pe scara larga in lume. Este un asa-numit vaccin "subunitar", pe baza de proteine care declanseaza un raspuns imunitar, fara virus.Compania a anuntat saptamana trecuta ca doreste sa depuna o cerere de autorizare de urgenta in Statele Unite in al doilea trimestru al anului 2021, dar nu este sigur ca autoritatile americane de sanatate accepta sa studieze aceasta cerere fara sa astepte rezultatele testelor acestui vaccin desfasurate in paralel in SUA.