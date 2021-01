A cincea transa de Pfizer BioNTech ajunge luni in tara. Cate doze sunt aduse cu acest transport

Dozele vor veni pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara.Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe caleterestra. Vaccinurile sunt transportate in conditii optime de siguranta, in containere speciale, cu gheata carbonica si folie etansa.Astfel, procesul de vaccinare continua atat in centrele din Bucuresti , cat si din tara, fiinddistribuite 87.750 de noi doze, dupa cum urmeaza:- Centrul Regional de Distributie Bucuresti: 33.930 doze;- Centrul Regional de Distributie Brasov: 11.700 doze;- Centrul Regional de Distributie Cluj: 9.360 doze;- Centrul Regional de Distributie Constanta: 8.190 doze;- Centrul Regional de Distributie Craiova: 7.020 doze;- Centrul Regional de Distributie Iasi: 10.530 doze;- Centrul Regional de Distributie Timisoara: 7.020 doze.In centrele de vaccinare se vor utiliza atat doze receptionate de Romania in transa curenta, cat si in transele anterioare, pe baza solicitarilor transmise la Centrul National si centrele regionale de depozitare, prin directiile de sanatate publica judetene si cea a municipiului Bucuresti.In data de 15 ianuarie a debutat Etapa a II-a a campaniei de vaccinare, destinata persoanelor cu varsta peste 65 de ani, persoanelor cu boli cronice, indiferent de varsta, precum si personalului-cheie care desfasoara activitati in domenii esentiale.Citeste si: