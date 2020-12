VIDEO A doua transa de vaccin anti-COVID a ajuns la "Cantacuzino". Cate doze pot fi stocate in depozitul institutului

Este vorba despre 40.950 de doze de vaccin anti-COVID, a transmis Colonelul Romeo Feraru, purtatorul de cuvant al Institutului "Cantacuzino"."Aceste doze vor fi depozitate in Centrul national de stocare al Institutului "Cantacuzino" si vor fi distribuite spitalelor care au nevoie de vaccin, in functie de solicitarile primite de la Comitetul national de coordonare a vaccinarii, in perioada urmatoare", a afirmat colonelul Feraru.In Bucuresti , distributia vaccinului se va face prin Ministerul Apararii Nationale, transportul urmand sa se realizeze cu ajutorul unor autofurgonete."Dispunem de un centru de depozitare pentru un milion si jumatate de doze, in congelatoare speciale, cu temperaturi cuprinse intre minus 60 pana la minus 90 de grade Celsius", a mentionat purtatorul de cuvant al Institutului "Cantacuzino".Citeste si: