A doua transa de vaccin AstraZeneca, cu peste 92.000 de doze, soseste in Romania. Cum vor fi repartizate

In cursul zilei de vineri, 37.800 de doze de vaccin vor fi distribuite catre centrele regionale din Brasov si Constanta, dupa cum urmeaza:La Centrul National de National de Depozitare Bucuresti vor ramane in stoc 54.600 de doze, care vor fi distribuite cabinetelor de vaccinare active la nivelul Capitalei, destinate vaccinarii persoanelor care, potrivit Strategiei nationale de vaccinare impotriva COVID-19 , fac parte din etapa a II-a, respectiv cele cu boli cronice si lucratorii care desfasoara activitati in domenii esentiale, cu varste cuprinse intre 18-55 de ani.In cabinetele de vaccinare se vor utiliza atat doze receptionate de Romania in transa curenta, cat si din transa anterioara, pe baza solicitarilor transmise la Centrul National si centrele regionale de depozitare, prin directiile de sanatate publica judetene si cea a municipiului Bucuresti.Transportul dozelor de vaccin va fi asigurat terestru, cu autospeciale ale Ministerului Apararii Nationale. Vaccinurile sunt transportate in conditii optime de siguranta, cu respectarea lantului de frig, la temperatura de +2 - +8 grade Celsius.Programarea pentru AstraZeneca a inceput in data de 10 februarie si se realizeaza pentru o sesiune de 20 de zile, in perioada 15 februarie - 6 martie. Ulterior, in fiecare zi, vor fi alocate noi sloturi care vor permite programari pentru vaccinarea cu AstraZeneca, pana la data de 11 aprilie.