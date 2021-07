Pfizer solicita aprobarea celei de-a treia doze de vaccin pentru o mai buna protectie anti-COVID

Aceasta doza de rapel este destinata sa ofere o protectie imunitara sporita persoanelor deja vaccinate cu primele doua doze.''Pfizer si BioNTech au constatat rezultate incurajatoare ale unor teste in curs pentru o a treia doza din vaccinul actual'', au explicat companiile care ''intentioneaza sa transmita aceste date catre FDA, EMA si alte autoritati de reglementare in urmatoarele saptamani'', au adaugat sursele citate, referindu-se la Agentiile americana si europeana a medicamentelor.''Date preliminare ale studiului arata ca o doza de rapel administrata la 6 luni dupa a doua doza are un profil de toleranta coerent, provocand niveluri ridicate de anticorpi neutralizanti'' impotriva virusului, inclusiv impotriva variantei Beta, aparuta in Africa de Sud.Aceste niveluri sunt ''de cinci pana la 10 ori mai mari'' decat cele observate dupa primele doua doze.Rezultatele acestui studiu vor fi publicate intr-o revista stiintifica, au precizat Pfizer/ BioNTech.Cele doua companii au subliniat, de asemenea, ca vaccinul lor a dat rezultate bune in laborator impotriva variantei Delta si ca, prin urmare, o a treia doza ar putea creste imunitatea impotriva acestei variante. Au loc teste pentru a ''confirma aceasta ipoteza'', au indicat cele doua companii.