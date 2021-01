Guvernatorii mai multor state acuza administratia Trump de inselaciune. Este legata de promisiunea de a distribui milioane de vaccinuri anti-COVID

Promisiunile facute guvernatorilor pentru livrarea de vaccinurilor nu s-au materializat, iar deficitul a provocat o stare de confuzie. Cel putin un centru mare pentru sanatate din New York a fost nevoit sa anuleze programarile pentru vaccinare, din cauza lipsei vaccinurilor, transmite Reuters.Numai 10,6 milioane de americani au fost vaccinati, de cand autoritatile federale au aprobat folosirea in regim de urgenta a doua vaccinuri, unul produs de Pfizer si BioNTech, iar al doilea de Moderna, a anuntat Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC).Acest numar este cu mult mai mic fata de vaccinarea a 20 de milioane de oameni promisa de administratia Trump pana la sfarsitul anului 2020, in timp ce numarul infectarilor, al spitalizarilor si al deceselor ating univeluri record.Vaccinurile Pfizer si Moderna trebuie administrate in doua doze.Secretarul pentru Sanatate Alex Azar a declarat joi ca administratia va furniza milioane de doze de vaccinuri tinute de rezerva pentru administrarea celei de-a doua doze de vaccin.Multi guvernatori au afirmat, vineri, ca au fost uimiti sa afle ca nu au existat stocuri."Noaptea trecuta am primit vesti ingrijoratoare, care mi-au fost confirmate de generalul Gustave Perna, de la programul Operation Warp Speed: statele nu vor primi cantitati mai mari de vaccinuri din stocurile nationale, pentru ca nu exista o rezerva de doze la nivel federal", a scris pe Twitter guvernatoarea statului Oregon, Kate Brown.Guvernatoarea a mai spus ca "aceasta este o inselaciune la scara nationala", ea cerand o explicatie din partea administratiei.Washington Post a scris vineri ca guvernul federal a ramas fara rezerve de vaccinuri la sfarsitul lunii decembrie.Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, care a aparut pe stadionul Dodger din Los Angeles pentru deschiderea unui centru de inoculare in masa, a declarat ca Azar si vicepresedintele Mike Pence s-au angajat saptamana aceasta, intr-o conferinta telefonica cu guvernatorii, sa elibereze o rezerva de vaccin despre care Newsom a spus ca include 50 de milioane de doze stocate in Michigan."Si apoi am citit, ca toti ceilalti, ca au renuntat la asta sau, din orice motiv, nu sunt in masura sa faca acest lucru", a spus Newsom.Comentariile lui Brown si Newsom au fost repetate de cel putin alti opt guvernatori, majoritatea colegi democrati, inclusiv de guvernatorul din Wisconsin, Tony Evers, care a numit situatia drept "o palma peste fata".Guvernatorul din Colorado, Jared Polis, a declarat ca este "extrem de dezamagit" ca Azar "a mintit" statul. Azar a sugerat vineri, intr-un interviu acordat NBC News, ca dozele in cauza au fost deja alocate statelor."Avem acum suficienta incredere ca productia noastra continua sa fie de calitate si disponibila pentru a oferi a doua doza pentru oameni", a spus secretarul HHS."Deci nu pastram rezerve. Le-am pus la dispozitia statelor pentru a comanda".Pfizer a declarat ca a pastrat dozele pentru rapel la cererea guvernului federal si nu anticipeaza nicio problema sa le furnizeze americanilor."Operatiunea Warp Speed ne-a cerut sa incepem sa livram dozele pentru al doilea vaccin doar recent. Drept urmare, avem la dispozitie toate dozele pentru rapel in SUA", a declarat un purtator de cuvant al companiei intr-un comunicat.Citeste si: