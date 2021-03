Cel mai tanar roman care se imunizeaza impotriva COVID-19. "Parintii refuza sa vorbeasca despre boala cronica de care sufera"

Adolescentul prahovean, care este cel mai tanar roman inscris la vaccinarea anti-COVID pana in prezent, sufera de o boala cronica.El va primi serul la un centru amenajat la periferia municipiului Ploiesti, in incinta unui fost liceu, conform reprezentantilor Prefecturii Prahova."Imunizarea va avea loc la centrul de la fostul liceu Ludovic Mrazeck (corpul al II-Lea) din Ploiesti. Este cel mai tanar roman care se imunizeaza in aceasta a doua etapa. Despre boala cronica de care sufera, parintii nu doresc sa vorbeasca", arata oficialii prefecturii.Imunizarea va avea loc sambata dupa-amiaza, iar la eveniment au anuntat ca vor participa si oficiali din administratia publica, inclusiv prefectul judetului Prahova. Pe 26 ianuarie s-a vaccinat un alt adolescent de 16 ani, in judetul Botosani . Este vorba despre un copil din centrul "Sfantul Mina". Autoritatile au mai transmis ca cea mai varstinca persoana imunizata in acest judet este un batran de 97 de ani.