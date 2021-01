Cea mai tanara persoana vaccinata anti COVID din Botosani are 16 ani

Ce romani s-au programat pentru vaccinare in etapa a doua

Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), medicul Monica Adascalitei, a transmis marti, in timpul unei conferinte de presa ca mai sunt tineri de 17 si 18 ani pe care parintii au dorit sa-i imunizeze.Potrivit sursei citate, batranul imunizat este internat la Unitatea de Asistenta Medico-Sociala din orasul Stefanesti si a fost vaccinat in cadrul programului de vaccinare a persoanelor aflate in centrele rezidentiale Pana in prezent, din totalul celor 737 de persoane din centrele sociale din judetul Botosani au fost vaccinate 310.De asemenea, cea mai tanara persoana imunizata are 16 ani si este beneficiara a serviciilor sociale in cadrul Centrului "Sfantul Mina" din municipiul Botosani."Mai sunt copii intre 17 si 18 ani pe care parintii au vrut sa ii vaccineze. Conform instructiunilor, acest vaccin se poate administra celor peste 16 ani", a precizat Monica Adascalitei.De la inceputul campaniei de vaccinare, judetul Botosani a primit 5.686 de doze de vaccin, dintre care 4.618 au fost deja administrate. Din totalul celor 4.618 vaccinuri administrate, 4.476 au reprezentat prima doza pentru tot atatea persoane, iar 142 au primit a doua doza la rapel.Hotararea pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1031/2020 privindaprobarea strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania urmeaza sa fie aprobata in sedinta de Guvern de miercuri, 20 ianuarie.Potrivit hotararii lista pentru vaccinare in etapa a doua va fi extinsa pentru a include, in etapa a doua, si alte categorii de angajati CITESTE SI: