Aglomeratie la un centru de vaccinare din Bucuresti. Sute de oameni s-au strans afara. Ce spun autoritatile

Comitetul de Coordonare a Vaccinarii precizeaza luni ca au existat intarzieri in ceea ce priveste alocarea cantitatilor de vaccin catre centrele de vaccinare, reactia fiind transmisa dupa aparitia unor imagini de la centrul de vaccinare de la Romexpo, in care cei veniti sa se imunizeze stau si asteapta cozi lungi, in afara cladirii."Din informatiile pe care le avem, la acest moment situatia s-a remediat. Au existat intarzieri, conditionate de dinamica si de volumul solicitarilor in ceea ce priveste alocarea cantitatilor de vaccin catre centrele de vaccinare. Mentionam faptul ca distribuirea dozelor de vaccin trebuie sa se realizeze cu respectarea procedurilor specifice lantului de frig", a anuntat Comitetul National de Coordonare a Vaccinarii anti-COVID.Potrivit comitetului, "activitatea personalui vaccinator este una continua si sustinuta".Intelegem disconfortul generat in randul beneficiarilor, le multumim pentru decizia de a se imuniza si ii asiguram ca procesul de vaccinare va continua in conditii optime.Apelam la intelegere din partea celor care doresc sa se vaccineze, intrucat pot exista si astfel de momente, punctuale, de ordin administrativ", este mesajul reprezentantilor Comitetului de Coordonare a Vaccinarii.