Alexandru Rafila, despre vaccinarea tinerilor: "Eficacitatea vaccinului este chiar mai mare in cazul copiilor decat in cazul adultilor. Nu sunt reactii adverse"

Profesorul Alexandru Rafila, Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a declarat pentru News.ro ca specialistii care coordoneaza campania de vaccinare anti-Covid in Romania ar trebui sa demareze o campanie de informare pentru parinti, avand in vedere ca in aceasta vara ar putea incepe in Romania vaccinarea copiilor cu varsta intre 12 si 15 ani."Va dau un exemplu concret, vaccinarea copiilor, se discuta despre vaccinarea copiilor cu varste intre 12 si 15 ani, daca asteptam sa demaram campania si nu o pregatim inca din acest moment, atunci nu o sa avem o campanie de succes, mai ales ca o sa fie vacanta, multi dintre copii vor fi plecati, asa ca, eu daca as fi in locul celor care coordoneaza aceasta campanie, as face demersuri astfel incat sa pot sa informez deja parintii, despre studiile aflate in derulare, despre faptul ca eficacitatea vaccinului este chiar mai mare in cazul copiilor decat in cazul adultilor, ca se apropie de suta la suta, ca nu sunt reactii adverse, ca vaccinul este sigur pentru copii, trebuie deja sa ne gandim unde ii vaccinam pe acesti copii, cum ii vaccinam, la copii poate sa fie gandit un alt format, sunt foarte multe lucruri pe care am putea sa le facem astfel incat in momentul in care se decide inceperea acestei campanii de vaccinare si pentru copii, ea sa fie pregatita. Daca intai o incepem si apoi o pregatim, din nou o sa avem probleme destul de serioase", a declarat pentru News.ro prof. Dr. Alexandru Rafila.Referitor la modul si ritmul in care se desfasoara acum campania de vaccinare pentru adulti, Rafila a explicat ca peste o luna va fi dificil sa fie vaccinate 100.000 de persoane pe zi. Specialistul spune ca este neaparata nevoie de campanii de comunicare tintite.